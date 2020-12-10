Останкинская башня окрасилась в цвета RT в честь юбилея телеканала — видео
На медиафасаде транслируется специальный ролик.
Видео © Instagram / ostankino_tvtower
Останкинская башня окрасилась в цвета телеканала RT в честь его 15-летнего юбилея. Видео опубликовал официальный инстаграм-аккаунт телебашни.
— Поздравляем телеканал RT с днём рождения! Сегодня Останкинская башня окрашена в фирменные цвета RT, — говорится в сопроводительном сообщении.
На медиафасаде транслируется специальный ролик, за надписью "Мы их всех..." следует изображение телевизионной испытательной таблицы и слова "15 лет в эфире" на русском и английском языках.
RT вещает в 47 странах мира на шести языках, еженедельно его смотрит 100 миллионов человек. За годы работы телеканал получил множество премий и наград.
Ранее президент России Владимир Путин поздравил RT с 15-летним юбилеем.