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Опубликовано 10 декабря 2020, 20:46

Останкинская башня окрасилась в цвета RT в честь юбилея телеканала — видео

На медиафасаде транслируется специальный ролик.

Видео © Instagram / ostankino_tvtower

Останкинская башня окрасилась в цвета телеканала RT в честь его 15-летнего юбилея. Видео опубликовал официальный инстаграм-аккаунт телебашни.

Поздравляем телеканал RT с днём рождения! Сегодня Останкинская башня окрашена в фирменные цвета RT, говорится в сопроводительном сообщении.

Студия Артемия Лебедева представила новый логотип RT к 15-летию телеканала
Студия Артемия Лебедева представила новый логотип RT к 15-летию телеканала

На медиафасаде транслируется специальный ролик, за надписью "Мы их всех..." следует изображение телевизионной испытательной таблицы и слова "15 лет в эфире" на русском и английском языках.

RT вещает в 47 странах мира на шести языках, еженедельно его смотрит 100 миллионов человек. За годы работы телеканал получил множество премий и наград.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил RT с 15-летним юбилеем.

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Дарья Хомякова
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