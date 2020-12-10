Названа вероятная причина пожара в лаборатории ФМБА

Причиной пожара в лаборатории Научного центра биомедицинских технологий Федерального медико-биологического агентства в Красногорске может быть короткое замыкание. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

— По предварительным данным, причиной пожара в лаборатории ФМБА стало короткое замыкание электропроводки, что изначально вызвало сильное задымление, — говорится в сообщении.

Отмечается, что само здание построено в 1938 году. Эксперты проверяют также версию о нарушении техники пожарной безопасности.

В пресс-службе ФМБА уточнили, что в лаборатории не занимались разработкой вакцин и лекарств от коронавируса, опасных и ядовитых веществ в здании также не находилось. Не было и персонала и современного оборудования. Ущерб оценивается как минимальный.

В ГУ МЧС по Московской области заявили, что открытое горение было полностью ликвидировано в 22:00 мск. Для тушения привлекалось 18 единиц техники и 63 человека. По факту происшествия инициировано и проводится экспертное расследование.

Напомним, пожар в нежилом здании произошёл вечером 10 декабря. Его площадь составила около 500 квадратных метров. По некоторым данным, в лаборатории хранился хозяйственный инвентарь и клетки с подопытными крысами, которые, вероятно, погибли.