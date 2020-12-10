СМИ: США привели в боевую готовность войска на Ближнем Востоке из-за опасения атаки Ирана
Но действовать на опережение Пентагон не планирует.
Фото © ТАСС / Zuma
Военнослужащих США на Ближнем Востоке привели в боевую готовность на случай нападения Ирана. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на военное официальное лицо.
Отмечается, что Пентагон внимательно следит за признаками подготовки проиранского ополчения в Ираке к потенциальному нападению, которые "внушают беспокойство". Но действовать на опережение Вашингтон не планирует.
В четверг Минобороны США сообщило, что два американских стратегических бомбардировщика B-52H совершили полёт на Ближнем Востоке "для сдерживания агрессии". Таким образом Пентагон хочет показать союзникам готовность к развёртыванию военной силы.
"Опасные игры". В Совфеде заявили, что убийство иранского физика-ядерщика может стать поводом для США начать войну на Ближнем ВостокеПо словам сенатора Косачёва, Тегеран идёт цивилизованным путём в расследовании, в отличие от организаторов нападения на учёного.
Ранее Иран предостерёг США и Израиль от любых "авантюр" после убийства физика-ядерщика Мохсена Фахризаде.
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