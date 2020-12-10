СМИ: США привели в боевую готовность войска на Ближнем Востоке из-за опасения атаки Ирана

"Опасные игры". В Совфеде заявили, что убийство иранского физика-ядерщика может стать поводом для США начать войну на Ближнем Востоке По словам сенатора Косачёва, Тегеран идёт цивилизованным путём в расследовании, в отличие от организаторов нападения на учёного.