"Зашло?" Над мужем Нюши посмеялись в Сети после выхода романтического клипа певицы с Егором Кридом
Сам супруг артистки видео не комментирует.
Пользователи Сети атаковали инстаграм-аккаунт мужа Нюши Игоря Сивова после выхода совместного клипа певицы и Егора Крида. Об этом рассказало издание "Дни.ру".
Супруга артистки завалили вопросами, как ему видео, на котором изображена свадьба экс-возлюбленных. Кое-кто язвительно поинтересовался, присутствовал ли нынешний мужчина на "бракосочетании" его жены с бывшим.
"Искренне до мурашек". Егор Крид и Нюша сыграли свадьбу в новом трогательном клипеМенее чем за сутки ролик собрал свыше пяти миллионов просмотров на "Ютубе" и в соцсетях исполнителей.
Часть пользователей удивилась выходу совместного клипа, ведь Крид и Нюша не общались несколько лет после расставания. Другие спросили, почему Сивов не комментирует ролик Mr & Mrs Smith.
Как вам свадьба Егора и Нюши? Вы были?
Смотрел их с Кридом совместный клип? Зашло?
Муж Нюши действительно не прокомментировал клип с Кридом, однако высоко оценил другую новую работу супруги "Дыши. Люби. Цени". Сивов сказал, что очень гордится своей Нюшей, её трудолюбием и талантом.
Напомним, в 2017 году Нюша тайно вышла замуж за Игоря Сивова. В ноябре 2018-го у пары родилась дочь Симба.
Выбор редакции
"Искренне до мурашек". Егор Крид и Нюша сыграли свадьбу в новом трогательном клипе
Егор Крид впервые рассказал о конфликте с мужем Нюши
"Фу, какая страшная!" Наташа Королёва испугала подписчиков внешним видом
Жестокий убийца из Армавира объявлен в федеральный розыск
На Алтае подростки устроили массовую драку из-за "неправильной" одежды — видео
Комментариев: 0