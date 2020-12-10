"Зашло?" Над мужем Нюши посмеялись в Сети после выхода романтического клипа певицы с Егором Кридом

Пользователи Сети атаковали инстаграм-аккаунт мужа Нюши Игоря Сивова после выхода совместного клипа певицы и Егора Крида. Об этом рассказало издание "Дни.ру".

Супруга артистки завалили вопросами, как ему видео, на котором изображена свадьба экс-возлюбленных. Кое-кто язвительно поинтересовался, присутствовал ли нынешний мужчина на "бракосочетании" его жены с бывшим.

Часть пользователей удивилась выходу совместного клипа, ведь Крид и Нюша не общались несколько лет после расставания. Другие спросили, почему Сивов не комментирует ролик Mr & Mrs Smith.

Как вам свадьба Егора и Нюши? Вы были? svetulikk_91

Смотрел их с Кридом совместный клип? Зашло? victoriagray_official2019

Муж Нюши действительно не прокомментировал клип с Кридом, однако высоко оценил другую новую работу супруги "Дыши. Люби. Цени". Сивов сказал, что очень гордится своей Нюшей, её трудолюбием и талантом.

Напомним, в 2017 году Нюша тайно вышла замуж за Игоря Сивова. В ноябре 2018-го у пары родилась дочь Симба.