Путин обязал чиновников декларировать биткоины
Предоставить сведения необходимо в период с 1 января по 30 июня 2021 года.
Фото © ТАСС / Пресс-служба Президента РФ / Алексей Никольский
Президент России Владимир Путин подписал указ, в котором обязал чиновников отчитаться о своих счетах в криптовалюте.
— Представляют уведомление о принадлежащих им, их супругам и несовершеннолетним детям цифровых финансовых активах, цифровых правах, включающих одновременно цифровые финансовые активы и иные цифровые права, утилитарных цифровых правах и цифровой валюте, — говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.
Биткоин ждёт грандиозный обвал. Когда рухнет курс и как защитить сбережения в криптовалютеКурс биткоина уверенно движется к отметке в 20 тысяч долларов. Криптоэнтузиасты уверены: на днях цифровое золото обновит исторический максимум. Впрочем, уже к концу этой недели есть все основания ждать обвала курса биткоина. Лайф выяснил, когда это может произойти и как спасти свои сбережения.
Задекларировать биткоины граждане, претендующие на замещение государственных должностей РФ или должностей федеральной государственной службы, должны в период с 1 января по 30 июня 2021 года включительно.
Ранее Путин внёс законопроект о запрете двойного гражданства для чиновников и военных.
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