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Путин обязал чиновников декларировать биткоины

Предоставить сведения необходимо в период с 1 января по 30 июня 2021 года.

10 декабря 2020, 19:09
<p>Фото © ТАСС / Пресс-служба Президента РФ / Алексей Никольский</p>

Фото © ТАСС / Пресс-служба Президента РФ / Алексей Никольский

Президент России Владимир Путин подписал указ, в котором обязал чиновников отчитаться о своих счетах в криптовалюте.

Представляют уведомление о принадлежащих им, их супругам и несовершеннолетним детям цифровых финансовых активах, цифровых правах, включающих одновременно цифровые финансовые активы и иные цифровые права, утилитарных цифровых правах и цифровой валюте, — говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

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Задекларировать биткоины граждане, претендующие на замещение государственных должностей РФ или должностей федеральной государственной службы, должны в период с 1 января по 30 июня 2021 года включительно.

Ранее Путин внёс законопроект о запрете двойного гражданства для чиновников и военных.

Авторы
Хомякова Дарья
Хомякова Дарья

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