"Приводит к раку и стерилизует мужчин". Кожевникова объяснила демарш против бренда российского шоколада

Актриса и бывший депутат Госдумы Мария Кожевникова обрушилась у себя в "Инстаграме" с критикой на российский шоколад "Алёнка". По её словам, популярная сладость буквально травит россиян, найденные в ней вещества весьма опасны для здоровья.

Артистка пояснила, что эта тема её заинтересовала примерно в 2013–2014 годах, когда она стала мамой. В своей семье Мария вообще исключила продукты, где содержится пальмовое масло, она сама печёт хлеб и делает йогурты.

Скандал с российским брендом разразился в Германии в конце сентября. В вафельных тортиках были обнаружены канцерогенные и генно-токсичные соединения. Об этом сообщал Департамент защиты прав потребителей и безопасности продовольственных товаров. Дистрибьютор отозвал продукцию, а западные СМИ опубликовали ряд статей об опасности шоколадного лакомства, которое якобы вызывает мутации и рак.

— Пишут, что там (в "Алёнке". — Прим. Лайфа) нашли глицидиловые эфиры. Это то, что как раз приводит к раку и стерилизует мужчин. Вот это очень опасно для здоровья, — подчеркнула Кожевникова в интервью Лайфу.

Экс-депутат пояснила, что глицидиловые эфиры появляются, когда перекисное число, то есть один из показателей, определяющий качество пищевых жиров, превышает норму. И это связано с содержанием пальмового масла.

Мария подчеркнула, что борется не за запрет пальмового масла, поскольку в нынешних реалиях полностью исключить его невозможно.

— К сожалению, лоббисты пальмового масла есть даже на очень высоком уровне, которые прикрывают, чтобы никаких изменений в этом направлении не было. Я сама никогда не хотела запретить пальмовое масло, я понимаю, что в тех реалиях, в которых мы живём, это просто невозможно. У нас пропадёт почти вся продукция — и будут пустые полки. Я боролась за его качество, — добавила актриса.

Андрей Шарков, владелец и генеральный директор шоколадной фабрики ShokoBox, отметил, что крупные производители зачастую злоупотребляют тем, что фактическая рецептура отличается от заявленной на упаковке. По его словам, компании, которые занимаются экспортом, делают на внутренний рынок абсолютно другой продукт, нежели на экспорт. Он не исключил, что в Германию по ошибке как раз и попал продукт, предназначенный для потребления внутри страны.

— Просто если в России это всё прокатывает и никто на это внимания не обращает, то в Европе на это внимание обращают сразу, потому что они к этому не привыкли. Если российский потребитель съест всё, мы даже проводили слепые тесты — и большинство выбирало некачественный продукт. Поэтому, как говорят, что русскому хорошо, то немцу смерть, — подчеркнул бизнесмен.

Шарков добавил, что единственным способом снизить стоимость продукта является замена качественного ингредиента дешёвым эквивалентом. Пальмовое масло наиболее популярный для этого компонент. При этом оно бывает разным: дорогим и нет. Оно не всё вредно. Просто необходимо научиться разбираться.

В то же время ранее специалисты "Роскачества" пришли к выводу, что шоколад "Алёнка" и семь других российских брендов безопасны для потребления.