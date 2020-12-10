Вместо маски кофта, вместо перчаток носки. В Кузбассе на видео попал горе-грабитель

Ограбление века. Кто украл секретное оборудование с самолёта "судного дня"? Кража оборудования с борта одного из самых засекреченных самолётов в России — не рядовое событие с последствиями как для тех, кто это совершил, так и для тех, по чьей вине это произошло. Уникальное оборудование с радостью купят в десятке стран мира, в том числе в США и странах НАТО.