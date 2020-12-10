Вместо маски кофта, вместо перчаток носки. В Кузбассе на видео попал горе-грабитель
Его улов составил целых пять тысяч рублей, но далеко уйти с кушем не удалось.
В Кемерове задержали мужчину, который вынес кассу из продуктового магазина. Причём буквально. К преступлению он подошёл творчески: за неимением маски и перчаток, дабы остаться инкогнито, использовал кофту, повязанную на голову, и носки, надетые на руки.
Горе-грабитель зашёл в магазин, подошёл к кассе, вынул из неё лоток и был таков. Как сообщила продавщица, в кассе на тот момент находилось всего пять тысяч рублей. На место происшествия сразу же выдвинулись сотрудники вневедомственной охраны, среагировав на сигнал тревоги.
Ограбление века. Кто украл секретное оборудование с самолёта "судного дня"?Кража оборудования с борта одного из самых засекреченных самолётов в России — не рядовое событие с последствиями как для тех, кто это совершил, так и для тех, по чьей вине это произошло. Уникальное оборудование с радостью купят в десятке стран мира, в том числе в США и странах НАТО.
Нашли они его быстро, по следам на снегу. Они пришли в общежитие, в котором и скрывался преступник. Похищенные купюры у него нашли в карманах. 22-летний подозреваемый был нетрезв. Оказалось, он уже привлекался к ответственности за побои и незаконный оборот наркотиков.
А в Крыму ранее жительница города украла резиновый коврик, лежавший у дверей магазина. Ей устроили настоящее общественное порицание. Оно оказалось действеннее, чем привод в полицию.
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