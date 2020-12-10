Директор фонда "Дом с маяком" прокомментировала штраф за "наркотические нарушения"

В Москве суд оштрафовал детский хоспис "Дом с маяком" на 200 тысяч рублей за нарушение правил оборота наркотических препаратов. Директор фонда Лида Мониава объяснила, в чём дело: недолжным образом были оформлены документы о применении таких медикаментов.

— Всем ведь понятно, что медики большую часть времени заняты своей основной работой — с пациентами. Журналы для них всегда будут второстепенной вещью. И ошибиться тут легко. Например, есть правило, что, как только ты берёшь что-то из сейфа с препаратами, нужно сразу же оформить это действие документально. В итоге условная медсестра стоит перед выбором: взять морфин и ввести его пациенту, чтобы человеку поскорее полегчало, или же сесть, сосредоточиться и начать заполнять бумажки, — приводит RT слова Лиды Мониавы.

Она добавила, что врача может отвлечь и другой пациент. В итоге получается "человеческий фактор", а не "криминальные вещи". Директор фонда выразила надежду, что система будет помогать медикам, а "не усложнять им жизнь".

Как вариант — сделать оборот документов электронным. К примеру, фиксировать применение препарата можно было бы при помощи штрихкода.

Как сообщал Лайф, в конце ноября Мониава написала в "Фейсбуке", что на них поступила жалоба в МВД из-за выписывания неправомерно большого объёма наркотических препаратов для пациентов. В хоспис приехали сотрудники полиции с внеплановой проверкой и без предупреждения. В итоге не сошлись некоторые записи в журналах. По словам администратора, допущены они были в результате ошибок при заполнении.