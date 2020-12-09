Ограбление века. Кто украл секретное оборудование с самолёта "судного дня"?

Кража оборудования с борта одного из самых засекреченных самолётов в России — не рядовое событие с последствиями как для тех, кто это совершил, так и для тех, по чьей вине это произошло. Уникальное оборудование с радостью купят в десятке стран мира, в том числе в США и странах НАТО.

Штучный товар под особой охраной

Такие объекты, как самолёт Ил-80, созданный для управления войсками, в том числе и ядерными силами, всегда находятся под особой охраной. Летают такие машины регулярно, но частой эксплуатацию авиации для третьей мировой назвать нельзя — для поддержания лётной годности они время от времени поднимаются в небо и (редко) принимают участие в учениях сил ядерного сдерживания. Обокрасть этот самолёт в пункте постоянного базирования на подмосковном аэродроме Чкаловский (именно там находятся все четыре борта, построенных для "судного дня"), невозможно — три кольца охраны, пропускная система, датчики присутствия, камеры и регулярные внеплановые рейды направлены на то, чтобы ни один злоумышленник не проник на территорию объекта.

Кража, совершённая на территории научно-технического комплекса (ТАНТК) им. Г.М. Бериева в Таганроге, куда самолёт прибыл для проведения планового ремонта, любопытна сразу по нескольким причинам.

Большие последствия

Во-первых, место преступления, скорее всего, было выбрано ворами неслучайно. Охрана на аэродроме Таганрог-Южный не такая строгая, как в Чкаловском, меньше лишних глаз. Источники Лайфа в Минобороны, опрошенные сразу после инцидента, выразили уверенность, что попытка кражи оборудования на аэродроме базирования в Чкаловском неизбежно привела бы как минимум к жёсткому задержанию воров, хотя по правилам военная охрана и специалисты ФСБ, дежурящие на месте 24 часа в сутки, даже имеют право открывать огонь на поражение.

Во-вторых, с борта самолёта была украдена аппаратура, сам факт присутствия которой на борту — государственная тайна. Особенность системы 83Т120 "Полёт" состоит в том, что она может принимать команды специалистов Генштаба и командования Минобороны и умеет передавать команды и коды в нескольких диапазонах на подводные лодки, стратегические ракетоносцы и другие носители ядерного оружия. Любопытно, что за год до этого замминистра обороны России Алексей Криворучко сообщал, что НПП "Полёт" приступило к модернизации Ил-80.

По замыслу военных, машины второго поколения могли бы пробыть в составе 8-й авиационной дивизии особого назначения как минимум до 2035–2040 года. Однако, по словам военного эксперта Игоря Панкратенко, теперь эти самолёты придётся срочно модернизировать ещё раз.

Даже если оборудование не вывезли за пределы страны и даже если воров найдут — придётся проводить модернизацию. Это утечка секретных данных. По уровню ущерба это можно сравнить с угоном Беленко МиГ-25 в Японию. Учитывая важность Ил-80 в структуре управления ядерными силами, последствия могут быть масштабными Игорь Панкратенко Военный эксперт

Возмещение ущерба

Обстоятельства произошедшего, по данным источников Лайфа в Минобороны России, в данный момент выясняются особой следственной группой, выделенной для поиска пропавшего оборудования. В итоговый список подозреваемых в краже (а также прямых и косвенных соучастников преступления) может попасть около 50 человек: от бригады техников и инженеров, проводивших осмотр машины на стоянке аэродрома, до друзей и родственников сотрудников ТАНТК им. Бериева.

Источники сообщают, что в данный момент может проверяться сразу несколько версий произошедшего.

Версия первая. Бытовая кража охотников за цветным металлом. На это, по словам источников, могут указывать следы проникновения злоумышленников через люк в задней части самолёта. Там воры оставили значительное количество отпечатков пальцев и обуви, а это значит, что найти злоумышленников специалисты ФСБ и следователи должны в ближайшие дни.

Версия вторая. Вербовка зарубежными спецслужбами. Источники Лайфа в Минобороны не комментируют ход проверки этой версии, поясняя, что речь идёт о сверхсекретном оборудовании. В пользу этой версии говорит и тот факт, что уже названа стоимость украденного, однако до сих пор не известно, какое именно оборудование демонтировали воры с борта Ил-80.

Однако шпионская версия, по мнению военного обозревателя ТАСС Виктора Литовкина, маловероятна.

Мы пока не знаем, что именно украли на этом самолёте, в каком состоянии всё это было, содержались ли в электронных блоках какие-то коды и частоты. Пока можно говорить о версиях. Утечка технологий имеет место быть, если из самолёта, отправленного на ремонт, не сняли секретную аппаратуру, что мне представляется невероятным Виктор Литовкин Военный обозреватель ТАСС

Миссия невыполнима — "Последствия"

Военные эксперты справедливо заметили, что уникальные электронные блоки, находящиеся на борту Ил-80, могли интересовать "гражданских" лишь в том случае, если речь идёт об обычных охотниках за цветным металлом. Применить решения и технологии передачи кодированного сигнала на борт атомохода с ядерными ракетами на борту в гражданской сфере нельзя. Если воры, способные "обнести" сверхсекретный самолёт на режимном объекте, после задержания расскажут, как смогли провернуть стратегическую кражу, то вопрос с утечкой технологий можно будет считать решённым.

Подобное, кстати, уже происходило. В 1999 году начальник химической службы подлодки К-317 "Пантера" из состава "Звериной дивизии" Северного флота капитан III ранга Анатолий Михайлов украл с борта субмарины кассеты ФК-П, очищающие воздух в отсеках субмарины. Причиной стало их содержимое — палладиевый порошок, так называемая шихта, при помощи которой работает система жизнеобеспечения субмарины. Если бы кражу не заметили вовремя и "Пантера" сходила бы в поход с таким дефектом, у Северного флота было бы одной трагедией больше.

При чём тут разведка

Происшествие с Ил-80 в Таганроге произошло через три месяца после шпионского скандала в Барнаульской дивизии РВСН. Тогда силами контрразведки ФСБ за передачу разведке Украины секретных сведений, составляющих государственную тайну, был задержан старший лейтенант РВСН, имя которого не уточняется.

Секреты отечественных сил ядерного сдерживания, по словам бывшего заместителя командующего 101-го полка РВСН СССР в Мукачеве подполковника запаса Анатолия Винника, интересовали западные спецслужбы давно, а воздушный командный пункт Ил-80 — это "вишенка на торте" секретных технологий.

По поводу того, что сейчас раздувают, якобы там коды какие-то были, — это вряд ли. Добраться до таких сведений невозможно, они есть только у высшего командного состава войск, у министра. А вот изучить технологию, по которой, например, сделана огромная антенна, через которую подлодкам в океане передают команду на применение ядерного оружия — это запросто. Аналогичные российским самолётам борты есть только в США, поэтому, кому могут быть интересны такие данные, думайте сами Анатолий Винник Подполковник запаса, заместитель командующего 101-го полка РВСН СССР

Точку в истории с кражей оборудования с борта Ил-80 поставит следствие, однако сам факт этого происшествия заставляет задуматься, хорошо ли защищено стратегическое оружие и уникальная техника от вторжения извне.