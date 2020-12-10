Росстат сообщил о снижении младенческой смертности и росте рождаемости в 10 регионах

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) сообщила о росте рождаемости в десяти регионах страны в октябре 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В число данных субъектов вошли Северная Осетия, Дагестан, Тува, Удмуртия, Магаданская и Сахалинская области, Камчатский край, Чукотский автономный округ и Еврейская автономная область.

Также снизилась младенческая смертность — на 17,2%. Самые позитивные показатели зафиксированы в Саратовской области, Приморском крае, Республике Алтай и на Камчатке.

Прирост населения зарегистрирован в 13 регионах. Это Ханты-Мансийский, Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа, Тува, Якутия, Бурятия, Республика Алтай и все субъекты Северо-Кавказского федерального округа, кроме Ставропольского края.

Кроме того, зафиксировано снижение числа разводов — на 1,7% (57,2 тысячи против 58,2 тысячи в октябре прошлого года).

Вместе с тем есть и отрицательные моменты. По данным Росстата, общий рост смертности увеличился на 30,3% в годовом выражении (205,5 тысячи человек против 157,7 тысячи в прошлом году). Одной из основных причин этого является коронавирус.

Ранее Лайф сообщал, что в сентябре в России выросла рождаемость относительно прошлого года.