Росстат сообщил о снижении младенческой смертности и росте рождаемости в 10 регионах
Также в ряде субъектов зафиксирован прирост населения.
Фото © Pixabay
Федеральная служба государственной статистики (Росстат) сообщила о росте рождаемости в десяти регионах страны в октябре 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В число данных субъектов вошли Северная Осетия, Дагестан, Тува, Удмуртия, Магаданская и Сахалинская области, Камчатский край, Чукотский автономный округ и Еврейская автономная область.
Также снизилась младенческая смертность — на 17,2%. Самые позитивные показатели зафиксированы в Саратовской области, Приморском крае, Республике Алтай и на Камчатке.
Прирост населения зарегистрирован в 13 регионах. Это Ханты-Мансийский, Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа, Тува, Якутия, Бурятия, Республика Алтай и все субъекты Северо-Кавказского федерального округа, кроме Ставропольского края.
Кроме того, зафиксировано снижение числа разводов — на 1,7% (57,2 тысячи против 58,2 тысячи в октябре прошлого года).
Смертность от коронавируса в России оказалась значительно ниже мировойРФ также очень далека от первой десятки лидеров по заболеваемости ковидом.
Вместе с тем есть и отрицательные моменты. По данным Росстата, общий рост смертности увеличился на 30,3% в годовом выражении (205,5 тысячи человек против 157,7 тысячи в прошлом году). Одной из основных причин этого является коронавирус.
Ранее Лайф сообщал, что в сентябре в России выросла рождаемость относительно прошлого года.
Выбор редакции
Названы регионы с самой высокой средней зарплатой по России. Москва даже в тройку не попала
Путин похвалил Бурятию за демографический подъём
Собянин — о Гафте: Большой актёр, великий мастер
На Алтае подростки устроили массовую драку из-за "неправильной" одежды — видео
Специалисты расшифровали послание серийного убийцы Зодиака
Комментариев: 0