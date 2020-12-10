Педагог заявил, что дистанционное обучение испортило нынешнюю модель образования

Дистанционная форма обучения очень сильно повлияла на устоявшуюся в России систему образования. О плюсах и минусах дистанционки высказался доктор педагогических наук, директор Института неформального образования INO Дима Зицер.

— То, что сейчас у детей и родителей есть выбор — заниматься им дистанционно, очно или вовсе перейти на семейное образование, — это очень положительная тенденция. Наличие вариантов всегда лучше, чем их отсутствие. Сам факт того, что на законодательном уровне в сфере образования есть какие-то подвижки, мне кажется, это очень здорово, — отметил он в интервью газете "Петербургский дневник".

В то же время педагог отмечает, что система образования столкнулась с большими трудностями после перехода детей на дистанционное обучение. Он привёл в пример учителя, который хамски себя вёл и был на уроке говорящей головой — сухо зачитывал тему.

— Понятно, что подобные методы обучения неосуществимы в рамках дистанционного формата. И в этом смысле да, дистанционка испортила существующую модель образования, но сама модель была совсем никудышная. Поэтому я считаю, что необходимы системные изменения. Всё должно меняться на уровне системы образования в целом. Очевидно, что уровень знаний с таким качеством дистанционного формата не повышается, мягко говоря. Но он и не изменится, если ничего не предпринимать, — полагает Зицер.

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