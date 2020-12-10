СКА разнёс "Автомобилист", нанеся уральцам десятое поражение кряду

Санкт-петербургский СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ в родных стенах разгромил екатеринбургский "Автомобилист" — 7:2.

Уже в первом периоде армейцы с Невы наколотили в ворота гостей столько шайб, что отыграть их "Автомобилисту" было не под силу. Открыл счёт на третьей минуте встречи нападающий СКА Иван Старков. Спустя три минуты Кирилл Марченко его удвоил.

Екатеринбуржцы ответили голом Павла Дацюка, который "волшебник" забил на восьмой минуте игры.

А за оставшееся время до первого перерыва форварды армейцев Йоонас Кемппайнен (14' большинство), Линден Вей (17' большинство) и Антон Бурдасов (18') решили исход этого поединка.

Во втором периоде "Автомобилист" попытался вернуться в игру, сократив отставание благодаря умелым действиям Джеффа Платта в меньшинстве, но тут же получил от Андрея Кузьменко шестую шайбу.

При таком раскладе третий период превратился в формальность. Итоговые 7:2 за три минуты до финальной сирены установил нападающий Владимир Ткачёв.

СКА после неудачной игры с рижским "Динамо" (3:4) сполна возвращает должок петербургским болельщикам. А вот "Автомобилист" не радовал своих фанатов почти месяц. Последнюю победу подопечные Билла Питерса одержали 14 ноября над теми же рижанами, потерпев после той виктории десять поражений подряд.

Регулярный чемпионат КХЛ

СКА — "Автомобилист" — 7:2 (5:1; 1:1; 1:0)

"Авангард" — ЦСКА — 1:4 (1:1; 0:2; 0:1)