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"Все офигели". Школьный сторож из Омской области выиграла выборы главы поселения

Односельчане характеризуют её как отзывчивого и положительного человека.

10 декабря 2020, 20:26
<p>Фото © <a href="https://pdmnews.ru/18410/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Подъём</a></p>

Фото © Подъём

В Омской области школьный сторож Надежда Чекмарёва выиграла выборы главы поселения Новоомское. Об этом сообщает издание "Подъём".

Во время голосования депутатов Новоомского сельсовета за неё отдали голоса шесть человек, а за действующего руководителя — всего четверо. Не только школа, но и весь населённый пункт остались шокированы этим известием.

Мы сегодня всё узнали. Все, прямо если сказать, офигели. Не знаю даже, как это всё будет. Может, подавала документы так… просто, поделился коллега Чекмарёвой Илья Денисов.

Стало известно, сколько на самом деле получает случайно выигравшая выборы уборщица

Стало известно, сколько на самом деле получает случайно выигравшая выборы уборщица

Её официальный доход вырос в десять раз.

Он добавил, что Надежда уже немолода, возможно, она откажется от должности. Сейчас женщина работает сторожем на полставки и сопровождает детей на школьном автобусе. У неё пять ночных смен в месяц.

В этом месяце уже отработала свои, а на следующий месяц — теперь не знаем, — сказал Денисов.

Местные жители характеризуют Чекмарёву как человека положительного и отзывчивого. Они отметили, что в посёлке нет газа, и выразили надежду, что новоизбранная глава сможет решить эту проблему.

Напомним, похожая история произошла в сентябре, когда уборщица Марина Удгодская случайно одержала победу на выборах главы поселения в Костромской области. Она оказалась техническим кандидатом, принять участие в выборах её попросил действующий на тот момент глава поселения. Однако местные жители неожиданно проголосовали за женщину. Сама же уборщица заявляла, что не имеет представления о муниципальном управлении, но местные жители пообещали во всём поддерживать её. 1 октября Удгодская вступила в должность.

Авторы
Хомякова Дарья
Хомякова Дарья

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