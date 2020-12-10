"Все офигели". Школьный сторож из Омской области выиграла выборы главы поселения
Односельчане характеризуют её как отзывчивого и положительного человека.
Фото © Подъём
В Омской области школьный сторож Надежда Чекмарёва выиграла выборы главы поселения Новоомское. Об этом сообщает издание "Подъём".
Во время голосования депутатов Новоомского сельсовета за неё отдали голоса шесть человек, а за действующего руководителя — всего четверо. Не только школа, но и весь населённый пункт остались шокированы этим известием.
— Мы сегодня всё узнали. Все, прямо если сказать, офигели. Не знаю даже, как это всё будет. Может, подавала документы так… просто, — поделился коллега Чекмарёвой Илья Денисов.
Стало известно, сколько на самом деле получает случайно выигравшая выборы уборщицаЕё официальный доход вырос в десять раз.
Он добавил, что Надежда уже немолода, возможно, она откажется от должности. Сейчас женщина работает сторожем на полставки и сопровождает детей на школьном автобусе. У неё пять ночных смен в месяц.
— В этом месяце уже отработала свои, а на следующий месяц — теперь не знаем, — сказал Денисов.
Местные жители характеризуют Чекмарёву как человека положительного и отзывчивого. Они отметили, что в посёлке нет газа, и выразили надежду, что новоизбранная глава сможет решить эту проблему.
Напомним, похожая история произошла в сентябре, когда уборщица Марина Удгодская случайно одержала победу на выборах главы поселения в Костромской области. Она оказалась техническим кандидатом, принять участие в выборах её попросил действующий на тот момент глава поселения. Однако местные жители неожиданно проголосовали за женщину. Сама же уборщица заявляла, что не имеет представления о муниципальном управлении, но местные жители пообещали во всём поддерживать её. 1 октября Удгодская вступила в должность.
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