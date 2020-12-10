Присяжные оправдали калининградских врачей по делу об убийстве младенца

В Калининграде оправданы экс исполняющая обязанности главврача роддома № 4 Елена Белая и анестезиолог-реаниматолог областного перинатального центра Элина Сушкевич, которых обвиняли в убийстве недоношенного младенца в ноябре 2018 года. Об этом сообщается на сайте калининградского областного суда.

— Коллегия присяжных заседателей вынесла оправдательный вердикт, — говорится в записи.

По версии следствия, в ноябре 2018 года в роддом поступила женщина и на крайне раннем сроке беременности (23–24 недели) родила мальчика весом около 700 граммов. Белая якобы отказалась давать младенцу дорогостоящий препарат и приняла решение убить его. Для этого она привлекла Сушкевич, прибывшую в составе реанимационной бригады, чтобы та ввела младенцу 10 мл препарата "Магния сульфат". Обвинение считает, что в результате данных действий малыш скончался. Трое присяжных на вопрос о том, доказан ли этот факт, ответили положительно, пятеро — отрицательно.

Обвиняемые также обратились к суду с последним словом. По словам Белой, она не давала указаний прибывшему врачу убивать ребёнка, а была крайне возмущена действиями своих подчинённых.

Сушкевич сообщила присяжным, что не вводила малышу препарат, а тот скончался из-за крайне тяжёлого состояния. Всё время пребывания в роддоме она пыталась спасти новорождённого и ускорять смерть у неё не было причин.

После оглашения оправдательного приговора Сушкевич сообщила журналистам, что планирует как можно скорее вернуться на работу.

— С меня полностью сняты все подозрения и все обвинения. Я надеюсь, что ни одному родителю, ни одному человеку не придёт в голову, не закрадётся даже такая мысль, что врачи могут убить его ребёнка, — сказала она.

Ранее Лайф сообщал, что суд арестовал беременную москвичку, выбросившую из окна дочь подруги.