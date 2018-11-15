В Калининграде младенец умер из-за отказа главврача выдать дорогое лекарство

Пытаясь скрыть гибель малыша, медик поручила своим подчинённым сделать в истории родов ложную запись о том, что он скончался ещё в утробе матери.

В калининградском роддоме умер младенец. Малыша не стало из-за запрета исполняющего обязанности главного врача выдать ему дорогое лекарство. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СК России.

Как сообщается, 6 ноября в одном из родильных домов города на свет появился мальчик, но для поддержания жизнедеятельности малыша ему нужен был дорогостоящий препарат. По данным местных СМИ, его стоимость составляет 24 тысячи рублей.

Малыш в тот же день и умер. В этой связи она поручила подчинённым сделать в истории родов ложную запись о том, что смерть плода наступила ещё в утробе матери.

Сейчас подозреваемая задержана, в отношении неё возбуждено уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий. Ей грозит до четырёх лет лишения свободы.

Между тем следователи изъяли документацию и намерены допросить свидетелей. Причину смерти младенца установит судебно-медицинская экспертиза.