В Москве школьница пожаловалась, что дядя избивает её с февраля

Прокуратура Москвы начала проверку по факту избиения десятилетней девочки, об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что 8 декабря следы побоев на ребёнке заметили сотрудники образовательного учреждения. Школьница рассказала, что её бьёт дядя, родной брат матери, который проживает вместе с ними в квартире на Рублёвском шоссе. Девочка поделилась, что мужчина применяет к ней насилие с февраля 2020 года.