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В Москве школьница пожаловалась, что дядя избивает её с февраля

Мужчина — родной брат матери — проживает с семьёй в одной квартире.

10 декабря 2020, 21:10

Фото © Pixabay

Прокуратура Москвы начала проверку по факту избиения десятилетней девочки, об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что 8 декабря следы побоев на ребёнке заметили сотрудники образовательного учреждения. Школьница рассказала, что её бьёт дядя, родной брат матери, который проживает вместе с ними в квартире на Рублёвском шоссе. Девочка поделилась, что мужчина применяет к ней насилие с февраля 2020 года.

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Пенсионер пьянствовал вместе с женой, а малыш им мешал.

Прокуратура намерена установить все обстоятельства произошедшего, в том числе проверить действия уполномоченных органов и дать оценку действиям матери по выполнению её родительских обязанностей.

Ранее директора школы в Карачаево-Черкесии обвинили в избиении ученика.

Авторы
Хомякова Дарья
Хомякова Дарья

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