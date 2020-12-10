В Москве школьница пожаловалась, что дядя избивает её с февраля
Мужчина — родной брат матери — проживает с семьёй в одной квартире.
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Прокуратура Москвы начала проверку по факту избиения десятилетней девочки, об этом сообщается на сайте ведомства.
Отмечается, что 8 декабря следы побоев на ребёнке заметили сотрудники образовательного учреждения. Школьница рассказала, что её бьёт дядя, родной брат матери, который проживает вместе с ними в квартире на Рублёвском шоссе. Девочка поделилась, что мужчина применяет к ней насилие с февраля 2020 года.
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Прокуратура намерена установить все обстоятельства произошедшего, в том числе проверить действия уполномоченных органов и дать оценку действиям матери по выполнению её родительских обязанностей.
Ранее директора школы в Карачаево-Черкесии обвинили в избиении ученика.
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