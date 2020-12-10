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В Кузбассе дед сжёг двухлетнего внука в печи за "плохое поведение"

Пенсионер пьянствовал вместе с женой, а малыш им мешал.

10 декабря 2020, 10:08
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<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В Кемеровской области пьяный дед засунул своего двухлетнего внука в печку. Тот умер в муках с обширными ожогами. Эта жуткая история произошла в Новокузнецке вечером 8 декабря.

Как стало известно Лайфу от источника, мать и отец ребёнка оставили его на попечение бабушки и дедушки, так как нужно было идти на работу. Через день они вернулись за сыном, но не обнаружили его в доме, хотя его верхняя одежда была там. Бабушка и дедушка малыша были мертвецки пьяные. Родители сами начали искать сына. Отец вышел во двор с фонариком, где и обнаружил обгоревшее тело.

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Мальчика планируют отдать под опеку его тёте, однако процесс затягивается из-за неустановленной даты смерти отца.

По предварительной версии, в печку мальчика засунул его дедушка. А перед этим бабушка душила ребёнка, потому что тот якобы плохо себя вёл, кричал и мешал им. Дед мальчика условно осуждён за кражу до сентября 2021 года. С супругой он живёт в жутких условиях.

Что касается самой семьи, у которой погиб ребёнок, условия их проживания проверяющие сочли удовлетворительными. У отца — мелкие штрафы за нарушения правил дорожного движения. У матери — несколько штрафов за распитие алкоголя.

А в Новой Москве ранее женщина выкинула ребёнка своей подруги из окна.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев
Николай Озеров
Николай Озеров

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