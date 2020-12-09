Отрывает куклам головы. Психологи взволнованы поведением ребёнка расчленённого рэпера Картрайта

Сын рэпера Энди Картрайта и Марины Кохал продолжает находиться в детском доме под наблюдением психологов. По данным источника Лайфа, психологическое состояние мальчика специалисты в целом оценивают как нормальное. Единственный тревожный момент — его игры. Мальчик отрывает головы, руки и ноги куклам.

Есть надежда, что устройство в семью поможет мальчику скорее пережить травмирующие воспоминания. Ранее бабушка рэпера допускала возможность опекунства над малышом. Но она живёт на Украине и заявляла о желании забрать ребёнка только один раз, поэтому органы опеки склоняются к варианту отдать ребёнка на воспитание его тёте, двоюродной сестре Марины Кохал.

Родственница уже собирает все необходимые документы для этого и даже прошла школу приёмных родителей. Но процесс временно встал на паузу из-за бюрократических проблем: до сих пор не получено свидетельство о смерти Картрайта, потому что неизвестна точная дата его смерти.

При этом бабушка со стороны Марины Кохал, которую ранее следствие также подозревало в соучастии в убийстве, заявление на опеку над мальчиком не подавала.