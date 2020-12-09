Отрывает куклам головы. Психологи взволнованы поведением ребёнка расчленённого рэпера Картрайта
Мальчика планируют отдать под опеку его тёте, однако процесс затягивается из-за неустановленной даты смерти отца.
Фото © VK / Энди Картрайт
Сын рэпера Энди Картрайта и Марины Кохал продолжает находиться в детском доме под наблюдением психологов. По данным источника Лайфа, психологическое состояние мальчика специалисты в целом оценивают как нормальное. Единственный тревожный момент — его игры. Мальчик отрывает головы, руки и ноги куклам.
Есть надежда, что устройство в семью поможет мальчику скорее пережить травмирующие воспоминания. Ранее бабушка рэпера допускала возможность опекунства над малышом. Но она живёт на Украине и заявляла о желании забрать ребёнка только один раз, поэтому органы опеки склоняются к варианту отдать ребёнка на воспитание его тёте, двоюродной сестре Марины Кохал.
Родственница уже собирает все необходимые документы для этого и даже прошла школу приёмных родителей. Но процесс временно встал на паузу из-за бюрократических проблем: до сих пор не получено свидетельство о смерти Картрайта, потому что неизвестна точная дата его смерти.
При этом бабушка со стороны Марины Кохал, которую ранее следствие также подозревало в соучастии в убийстве, заявление на опеку над мальчиком не подавала.
Угрожала смертью и расспрашивала о болезнях. Сестра рэпера Картрайта рассказала о странном поведении его женыКроме того, Кохал постоянно жаловалась на безденежье и просила родственников мужа о материальной помощи.
Напомним, тело Картрайта было найдено вечером 29 июля в квартире в Санкт-Петербурге. Его супруга Марина Кохал сначала рассказала, что пилила труп мужа четыре дня, однако позднее выяснилось, что сделала она это за одну ночь. Версию девушки о том, что рэпер скончался от передозировки, а она не захотела такой кончины для любимого, решив распилить тело и сбросить его в болото, разрушают результаты экспресс-теста Картрайта на наркотики. Затем стало известно, что музыкант хотел развестись и уйти к любовнице, что могло стать мотивом преступления.
Найдено расчленённое тело рэпера Энди Картрайта. Всё, что известно
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