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ЦСКА бесславно завершил евросезон, не выиграв ни одного матча в ЛЕ

В последнем туре армейцы уступили загребскому "Динамо".

10 декабря 2020, 22:08
<p>Фото © twitter / <a href="https://twitter.com/pfc_cska/status/1337154197599498240?s=20" target="_blank" rel="noopener noreferrer">pfc_cska</a></p>

Фото © twitter / pfc_cska

Самый кошмарный для российских команд групповой этап еврокубков завершён. В последнем матче ЦСКА проиграл загребскому "Динамо" со счётом 1:3, что в целом отражает картину выступлений клубов РПЛ в этом сезоне ЛЧ и ЛЕ. Команда Виктора Гончаренко ещё после пяти матчей потеряла все шансы на евровесну, но в последнем туре красно-синие не смогли даже побороться за престиж.

В целом российские клубы за 24 матча в Лиге чемпионов и Лиге Европы сумели одержать лишь одну победу — это сделал "Краснодар", переиграв "Ренн" на домашнем стадионе. Благодаря этому "быки" и вышли хотя бы в плей-офф Лиги Европы, а все остальные российские команды бесславно вылетели, заняв в своих группах последние места.

Что касается ЦСКА, то помимо хорватов армейцы пропустили вперёд ещё и австрийский "Вольфсбергер", а также голландский "Фейеноорд", финишировав на последнем месте и оставшись единственной командой, которая не одержала ни одной победы в группе.

Авторы
Дмитрий Садылко
Дмитрий Садылко

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