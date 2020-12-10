ЦСКА бесславно завершил евросезон, не выиграв ни одного матча в ЛЕ

Самый кошмарный для российских команд групповой этап еврокубков завершён. В последнем матче ЦСКА проиграл загребскому "Динамо" со счётом 1:3, что в целом отражает картину выступлений клубов РПЛ в этом сезоне ЛЧ и ЛЕ. Команда Виктора Гончаренко ещё после пяти матчей потеряла все шансы на евровесну, но в последнем туре красно-синие не смогли даже побороться за престиж.

📹 Гол Лирима Кастрати в ворота армейцев#МАТЧПРЕМЬЕР pic.twitter.com/b93Aq3AczA — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) December 10, 2020

В целом российские клубы за 24 матча в Лиге чемпионов и Лиге Европы сумели одержать лишь одну победу — это сделал "Краснодар", переиграв "Ренн" на домашнем стадионе. Благодаря этому "быки" и вышли хотя бы в плей-офф Лиги Европы, а все остальные российские команды бесславно вылетели, заняв в своих группах последние места.

Что касается ЦСКА, то помимо хорватов армейцы пропустили вперёд ещё и австрийский "Вольфсбергер", а также голландский "Фейеноорд", финишировав на последнем месте и оставшись единственной командой, которая не одержала ни одной победы в группе.