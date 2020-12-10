Запасайтесь попкорном! Нас ждёт возвращение Фергюсона, новый вызов бойца-блогера Исмаилова и яркий Bellator

UFC

Турнир UFC 256 возглавит титульный поединок в наилегчайшем весе между обладателем пояса Дейвисоном Фигейреду (20-1-0) и претендентом Брэндоном Морено (18-5-1).

Оба бойца провели свои предыдущие бои менее трёх недель назад, синхронно одержав досрочные победы в первом раунде. Бразильский чемпион — суровый фаворит в предстоящей схватке, и вряд ли тут стоить ожидать сказки от мексиканца. Фигейреду, несмотря на пока что скромное количество проведённых защит своего титула, уже отдалённо начинает напоминать Деметриуса Могучего Мышонка Джонсона. С одной стороны, Дейвисон может стать суперзвездой организации, но с другой — вновь похоронить интригу в наилегчайшем дивизионе, который многие из обывателей требуют попросту закрыть…

В со-главном событии шоу телезрителей своим выступлением порадует один из заклятых соперников Хабиба Нурмагомедова, так и не дошедший до поединка с ним, — Тони Фергюсон (25-4-0). Эль Кукуй аккурат ко Дню Победы разгромно уступил Джастину Гейджи, прервавшему его легендарный винстринк из 12 схваток. Но один из самых зрелищных бойцов современности не унывает, готовясь начать свой очередной титульный забег. Бой с топовым Шарлизом Оливейрой (29-8-0) как раз и способен дать ответ на вопрос, в каком сейчас состоянии Фергюсон.

Бразильский легковес также очень близок к бою за пояс. Шарлиз идёт на победной серии из семи поединков, в ходе которой были биты достаточно опасные соперники (к примеру, Кевин Ли). Но для признания легитимности статуса претендента Оливейре нужен скальп кого-то из больших топов — и Тони тут как нельзя кстати…

Из других поединков отметим возвращение в клетку киргизского Нео — Рафаэля Физиева. Атаман провёл в UFC три поединка, одержав победы в двух выступлениях. На сей раз Рафаэль схлестнётся с именитым бразильцем Ренату Карнейру. Без сомнений, самый важный бой в карьере Физиева!

Жёсткая разборка ожидается между ушедшим немного в забвение Роналду Соуза Жакаре и, напротив, находящимся на подъёме топовым проспектом Кевином Холландом. Определённо, в это воскресенье темнокожий американец способен стать новым претендентом…

Французский великан Сирил Ган (6-0-0) постарается подтвердить статус самого многообещающего тяжеловеса планеты в поединке с переживающим трудные времена экс-чемпионом Жуниором дус Сантусом, а молдавский тяж Сергей Спивак протестирует в октагоне дебютанта Джареда Вандераа.

Bellator

Во второй всепланетной организации в ночь на пятницу состоится 254-е шоу, вызывающее интерес в первую очередь выступлением в нём двух россиян. Наших соотечественников в Коннектикуте могло было быть больше, но титулованная самбистка Марина Мохнаткина в конце ноября сломала большой палец на левой руке и осталась в России.

В ко-мейн-ивенте после двухлетнего перерыва на поединок по правилам смешанных единоборств наконец выйдет Магомед Магомедов (16-1-0) по прозвищу Тигр.

Дагестанский полулегковес известен тем, что владел поясом АСВ и является единственным человеком в мире, сумевшим победить Петра Яна. Близкий друг и спарринг-партнёр Забита Магомедшарипова, один из самых техничных бойцов России способен навести шороху в Bellator.

Соперником Тигра в дебюте в американской организации станет также не выступавший в этом промоушене боец из Бразилии Матеус Маттос (12-1-1). Примечательно, что Адамас из Рио также имеет двухгодичный перерыв в выступлениях. Более того, южноамериканец не понаслышке знаком всё с той же лигой АСВ (ныне АСА), проведя под её знаменем три боя (Магомед Гиназов, Пётр Ян, Нашхо Галаев). И остаётся только удивляться тому, как Магомед и Матеус не пересеклись друг с другом в России!

Дебютирует на этой неделе в Bellator и выступающий под флагом Бельгии Шамиль Никаев (9-0-0).

Ветеран АСВ выйдет в октагон против бойца из США не с самым американским именем Кемрана Лачинова (10-2-0), идущего в лиге с винстринком из трёх боёв. Что касается Никаева, то в последний раз зрители могли его лицезреть всё в том же 2018 году в бою против Александра Сарнавского, ставшего самым значимым трофеем в карьере молодого и пока непобеждённого атлета.

АСА

Лига АСА порадует фанатов, коих 13 декабря соберётся на "ВТБ-арене" до 2500 человек, супербоем в полутяжёлом весе между Магомедом Исмаиловым и Иваном Штырковым.

После ошеломляющей победы Лысого Хищника над Александром Емельяненко дагестанцу вряд ли чем-то ещё можно удивить поклонников ММА. Без сомнений, Иван Штырков — крепкий и непростой соперник, но вывеска этого боя не самая манящая для требовательных зрителей. И это тот случай, когда в основе воскресного события исключительно спортивный интерес. Его здесь даже больше, чем в культовом противостоянии Исмаилова и Владимира Минеева. Схватки с Волжанином и АЕ стали для Магомеда скорее прорывом с позиции хайпа, но не ответом на вопрос, на что на самом деле способен махачкалинец в клетке.

Бой с Минеевым завершился ничьей, а АЕ оставил о себе удручающее впечатление… Насколько действительно хорош Лысый Хищник, как раз и способен показать итог боя с Уральским Халком. Штырков в какой-то степени копия Магомеда. Базовый борец, может зарубиться в стойке, знает, что такое качественная фарма… Но как бы ни были стилистически и физически соперники между собой похожи, исход встречи решат ментальность, страсть, агрессия и характер. И тут действительно не всё однозначно. А возможно, всё слишком прозаично…