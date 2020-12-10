Минстрой рассказал, сколько будет стоить жильё в России в 2021 году

Покупать или подождать. Когда закончится рост цен на новостройки Ускорились темпы роста цен на новостройки. В ноябре они стоили уже на 15–20% больше, чем год назад. Лайф выяснил, как долго ещё будут дорожать квартиры на первичном рынке и когда наступит лучший момент для покупки жилья.