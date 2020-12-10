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Минстрой рассказал, сколько будет стоить жильё в России в 2021 году

Дешевле всего квадратный метр площади обойдётся в Дагестане, Кабардино-Балкарии и Брянской области.

10 декабря 2020, 22:21
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<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Минстрой РФ спрогнозировал среднюю рыночную цену жилья в 2021 году. По данным ведомства, один квадратный метр по стране оценивается в 49 173 рубля, сообщают "Известия".

Таким образом, стоимость квадрата вырастет на 539 рублей по сравнению со вторым полугодием текущего года. Наибольшее подорожание ожидается в Москве и Дальневосточном федеральном округе — на сумму от восьми до девяти с половиной тысяч за квадратный метр. В Ленобласти и Якутии — на четыре тысячи.

Покупать или подождать. Когда закончится рост цен на новостройки

Покупать или подождать. Когда закончится рост цен на новостройки

Ускорились темпы роста цен на новостройки. В ноябре они стоили уже на 15–20% больше, чем год назад. Лайф выяснил, как долго ещё будут дорожать квартиры на первичном рынке и когда наступит лучший момент для покупки жилья.

По данным Минстроя, в 34 регионах РФ цены на жильё не повысятся, а снижение ожидается лишь в одном субъекте — Бурятии (с 78,18 до 61,26 тысячи рублей).

Дешевле всего квадратный метр площади обойдётся в Дагестане, Кабардино-Балкарии и Брянской области. Стоимость составит от 31,5 тысячи рублей.

При этом застройщики полагают, что рост цен будет более значительным, чем спрогнозировал Минстрой. По их расчётам, в среднем жильё подорожает на 12%, а в Москве — на 20%. Специалисты объясняют это повышенным спросом из-за программы льготной ипотеки под 6,5% и уменьшением стоимости рубля.

Ранее Лайф выяснил, почему резко подорожали квартиры на вторичном рынке.

Авторы
Хомякова Дарья
Хомякова Дарья

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