Минстрой рассказал, сколько будет стоить жильё в России в 2021 году
Дешевле всего квадратный метр площади обойдётся в Дагестане, Кабардино-Балкарии и Брянской области.
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Минстрой РФ спрогнозировал среднюю рыночную цену жилья в 2021 году. По данным ведомства, один квадратный метр по стране оценивается в 49 173 рубля, сообщают "Известия".
Таким образом, стоимость квадрата вырастет на 539 рублей по сравнению со вторым полугодием текущего года. Наибольшее подорожание ожидается в Москве и Дальневосточном федеральном округе — на сумму от восьми до девяти с половиной тысяч за квадратный метр. В Ленобласти и Якутии — на четыре тысячи.
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По данным Минстроя, в 34 регионах РФ цены на жильё не повысятся, а снижение ожидается лишь в одном субъекте — Бурятии (с 78,18 до 61,26 тысячи рублей).
Дешевле всего квадратный метр площади обойдётся в Дагестане, Кабардино-Балкарии и Брянской области. Стоимость составит от 31,5 тысячи рублей.
При этом застройщики полагают, что рост цен будет более значительным, чем спрогнозировал Минстрой. По их расчётам, в среднем жильё подорожает на 12%, а в Москве — на 20%. Специалисты объясняют это повышенным спросом из-за программы льготной ипотеки под 6,5% и уменьшением стоимости рубля.
Ранее Лайф выяснил, почему резко подорожали квартиры на вторичном рынке.
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