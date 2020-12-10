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Mastercard и Visa запретили расплачиваться своими картами на Pornhub

Причиной такого решения стали размещённые на сайте видео с девочками-подростками, ставшими жертвами нападений и торговли людьми.

10 декабря 2020, 23:21

Фото © Pixabay

Mastercard и Visa запретили использование своих банковских карт для оплаты на крупнейшем порносайте Pornhub. Об этом сообщает New York Times.

Причиной такого решения послужил опубликованный в начале декабря материал издания. В нём журналист Николас Кристоф рассказал о том, что на интернет-ресурсе для взрослых присутствуют кадры жестокого обращения с детьми и изнасилований. Он сообщил, что были найдены видеозаписи с девочками-подростками, ставшими жертвами нападений и торговли людьми.

Обе компании начали собственное расследование полученной информации.

Расследование подтвердило нарушение наших стандартов, запрещающих размещение незаконного контента на этом сайте, заявили в Mastercard.

Pornhub ввёл ограничения из-за обвинений в содействии педофилам

Pornhub ввёл ограничения из-за обвинений в содействии педофилам

Среди прочего теперь с портала нельзя скачать видео.

В компании добавили, что продолжат расследование потенциального незаконного контента на других веб-сайтах и ​​при необходимости примут меры.

Напомним, ранее сообщалось, что Mastercard решила пересмотреть отношения с Pornhub из-за детской порнографии.

Авторы
Хомякова Дарья
Хомякова Дарья

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