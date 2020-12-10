Mastercard и Visa запретили расплачиваться своими картами на Pornhub

Mastercard и Visa запретили использование своих банковских карт для оплаты на крупнейшем порносайте Pornhub. Об этом сообщает New York Times.

Причиной такого решения послужил опубликованный в начале декабря материал издания. В нём журналист Николас Кристоф рассказал о том, что на интернет-ресурсе для взрослых присутствуют кадры жестокого обращения с детьми и изнасилований. Он сообщил, что были найдены видеозаписи с девочками-подростками, ставшими жертвами нападений и торговли людьми.

Обе компании начали собственное расследование полученной информации.

— Расследование подтвердило нарушение наших стандартов, запрещающих размещение незаконного контента на этом сайте, — заявили в Mastercard.

В компании добавили, что продолжат расследование потенциального незаконного контента на других веб-сайтах и ​​при необходимости примут меры.

Напомним, ранее сообщалось, что Mastercard решила пересмотреть отношения с Pornhub из-за детской порнографии.