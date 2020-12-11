В США число жертв коронавируса превысило потери страны во Второй мировой войне
Общее число инфицированных превышает 15,5 миллиона.
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Число жертв коронавируса в США превысило боевые потери страны в период Второй мировой войны, самого кровопролитного конфликта в истории человечества. Об этом сообщает Business Insider.
По данным Министерства по делам ветеранов, во время Второй мировой войны в США погибло 291 557 человек. Согласно статистике Университета Джонса Хопкинса, по состоянию на вечер четверга зарегистрировано 291 754 случая смерти от CoViD-19.
Издание отмечает, что к концу апреля ковид убил больше американцев, чем война во Вьетнаме, а к середине мая число жертв болезни уже превысило общее количество солдат, погибших во всех крупных войнах Соединённых Штатов с 1945 года (почти 87 тысяч человек).
Вирусолог описал способ победы над коронавирусомНыне существующие препараты, по его словам, тяжелы в применении и обладают изрядной токсичностью.
На протяжении многих месяцев США лидируют по числу заражённых и умерших от коронавируса в мире. В настоящее время инфицировано более 15,5 миллиона жителей страны.
Накануне в США был поставлен новый коронавирусный антирекорд — более трёх тысяч летальных исходов за сутки.
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