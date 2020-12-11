В Забайкалье годовалый малыш умер после того, как пьяный отец ударил его по голове
Экспертиза установила у ребёнка черепно-мозговую травму.
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В Забайкальском крае пьяный отец ударил годовалого малыша рукой по голове, ребёнок вскоре скончался от полученной травмы, сообщает СУ СКР по региону.
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