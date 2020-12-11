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В Забайкалье годовалый малыш умер после того, как пьяный отец ударил его по голове

Экспертиза установила у ребёнка черепно-мозговую травму.

11 декабря 2020, 03:26

Фото © Pixabay

В Забайкальском крае пьяный отец ударил годовалого малыша рукой по голове, ребёнок вскоре скончался от полученной травмы, сообщает СУ СКР по региону.

Инцидент произошёл 9 декабря в селе Ильинка Читинского района. Следователи задержали 40-летнего местного жителя.

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Мужчина — родной брат матери — проживает с семьёй в одной квартире.

В ходе доследственной проверки экспертиза установила у погибшего малыша черепно-мозговую травму. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство малолетнего". СК намерен ходатайствовать о заключении мужчины под стражу.

Ранее в Кузбассе дед сжёг двухлетнего внука в печи "за плохое поведение".

Авторы
Хомякова Дарья
Хомякова Дарья

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