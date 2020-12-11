Бывший мэр Петропавловска-Камчатского приговорён к 5,5 года колонии за взяточничество

Экс-мэр Петропавловск-Камчатского городского округа Виталий Иваненко приговорён к пяти годам и шести месяцам колонии строгого режима за получение взятки в крупном размере. Об этом сообщается на сайте СУ СКР по Камчатскому краю.

Кроме того, он должен выплатить штраф в размере четырёх миллионов рублей.

Следствие и суд установили, что Иваненко в период с января по апрель 2019 года через посредников получил частями взятку в размере 700 тысяч рублей от генерального директора коммерческого предприятия. В ответ он должен был создать условия для заключения с организацией муниципальных контрактов по благоустройству города и обеспечить покровительство по службе. Брат обвиняемого в ходе сделки украл часть взятки, которая изначально составляла один миллион 400 тысяч рублей. Суд также признал его виновным и приговорил к трём годам и шести месяцам колонии общего режима и выплате штрафа в размере 2 200 000 рублей.

Вторую взятку, в размере 200 тысяч рублей, Иваненко получил в период с февраля по март 2019 года от одного из индивидуальных предпринимателей города.

Отмечается, что обвиняемые полностью признали свою вину, дали подробные показания о совершённых ими преступлениях и сотрудничали со следствием.

Иваненко возглавлял Петропавловск-Камчатский с декабря 2016 года по ноябрь 2019 года, когда покинул пост по собственному желанию.

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