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Категорий: 17

"Всю ночь спать не буду". Россияне ответили украинской певице, направившей их "на путь истинный"

Артистка заявила, что не будет выступать в России по политическим причинам.

11 декабря 2020, 01:56
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<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CHnu_Uolafn/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">the_hardkiss</a></p>

Фото © Instagram / the_hardkiss

Пользователи Сети оценили высказывания лидера украинской группы The Hardkiss Юлии Саниной, отказавшейся выступать в РФ, чтобы направить россиян "на путь истинный".

Ранее в интервью Санина сообщила об отказе от выступлений в России из-за политической ситуации и назвала лицемерами артистов, которые дают концерты в РФ и заявляют о том, что они вне политики.

Зашёл к ней в "Инстаграм", а там зрада — она на русском пишет

Евгений Демьяненко

Это кто вообще?

Arkadiy Nikitin

А можно она и дальше будет продолжать не ездить в Россию?

Константин Розовский

Вот зачем я это на ночь прочитал? Теперь всю ночь спать не буду. Такая пища для размышлений. Ведь что-то здесь не то! Почему же, ну почему она не ездит с концертами в Россию?

Сергей Филиппов

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Впрочем, она не забыла покритиковать русификацию молодёжи и провальную культурную политику на Украине.

Ранее Лайф сообщал, что пограничники не пустили лидера группы "Звуки Му" Петра Мамонова на Украину.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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