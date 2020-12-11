"Всю ночь спать не буду". Россияне ответили украинской певице, направившей их "на путь истинный"
Артистка заявила, что не будет выступать в России по политическим причинам.
Фото © Instagram / the_hardkiss
Пользователи Сети оценили высказывания лидера украинской группы The Hardkiss Юлии Саниной, отказавшейся выступать в РФ, чтобы направить россиян "на путь истинный".
Ранее в интервью Санина сообщила об отказе от выступлений в России из-за политической ситуации и назвала лицемерами артистов, которые дают концерты в РФ и заявляют о том, что они вне политики.
Зашёл к ней в "Инстаграм", а там зрада — она на русском пишет
Это кто вообще?
А можно она и дальше будет продолжать не ездить в Россию?
Вот зачем я это на ночь прочитал? Теперь всю ночь спать не буду. Такая пища для размышлений. Ведь что-то здесь не то! Почему же, ну почему она не ездит с концертами в Россию?
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Ранее Лайф сообщал, что пограничники не пустили лидера группы "Звуки Му" Петра Мамонова на Украину.
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