Бэнкси создал новые граффити с чихающей бабушкой и чуть не лишился анонимности

Знаменитый британский художник Бэнкси создал новые граффити. На сей раз их героиней стала чихающая бабушка. Фото опубликовано у автора в "Инстаграме".

Уличная картина украсила стену дома в Бристоле и получила название Aachoo! ("Аапчхи!"). Творец изобразил чихающую старушку, которая в процессе потеряла трость и вставную челюсть.

Место Бэнкси выбрал весьма актуальное. Граффити нарисованы в начале улицы Вейл, где уклон превышает 20 градусов, а дома стоят под углом. Поэтому кажется, что от мощного чиха они накренились.

Житель города Дейл Комли сказал, что рано утром в четверг видел "крупного парня в высокой куртке", которого он принял за самого художника, скрывающего свою личность. Об этом сообщает Би-би-си.

Фред Лусмор, производитель мебели, до недавнего времени снимающий комнату в отеле, на стене которого изображена чихающая бабушка, решил закрыть шедевр Бэнкси куском прозрачного акрила, чтобы сохранить его надолго.

Ранее, в октябре, в Британии появилась новая работа Бэнкси. Очевидцы заявили, что видели самого художника.