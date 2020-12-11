Бэнкси создал новые граффити с чихающей бабушкой и чуть не лишился анонимности
Художник весьма актуально выбрал место для расположения картины.
Знаменитый британский художник Бэнкси создал новые граффити. На сей раз их героиней стала чихающая бабушка. Фото опубликовано у автора в "Инстаграме".
Уличная картина украсила стену дома в Бристоле и получила название Aachoo! ("Аапчхи!"). Творец изобразил чихающую старушку, которая в процессе потеряла трость и вставную челюсть.
Место Бэнкси выбрал весьма актуальное. Граффити нарисованы в начале улицы Вейл, где уклон превышает 20 градусов, а дома стоят под углом. Поэтому кажется, что от мощного чиха они накренились.
Новую картину Бэнкси сразу попытались уничтожить. Спасла одна хитростьПроизведение намерены изучить искусствоведы, чтобы понять, действительно ли оно рук того самого художника-инкогнито.
Житель города Дейл Комли сказал, что рано утром в четверг видел "крупного парня в высокой куртке", которого он принял за самого художника, скрывающего свою личность. Об этом сообщает Би-би-си.
Фред Лусмор, производитель мебели, до недавнего времени снимающий комнату в отеле, на стене которого изображена чихающая бабушка, решил закрыть шедевр Бэнкси куском прозрачного акрила, чтобы сохранить его надолго.
Ранее, в октябре, в Британии появилась новая работа Бэнкси. Очевидцы заявили, что видели самого художника.
Выбор редакции
МИД РФ пригрозил ответом на новые санкции Великобритании
Новую картину Бэнкси сразу попытались уничтожить. Спасла одна хитрость
Собянин — о Гафте: Большой актёр, великий мастер
На Алтае подростки устроили массовую драку из-за "неправильной" одежды — видео
Специалисты расшифровали послание серийного убийцы Зодиака
Комментариев: 0