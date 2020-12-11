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В Дагестане хирург устроил поножовщину в кабинете заместителя главврача

В причинах конфликта медиков теперь разбирается полиция.

11 декабря 2020, 00:36

Фото © Pixabay

В Дагестане хирург напал с ножом на заместителя главного врача, об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник.

Инцидент случился в Центральной районной больнице Буйнакского района. Между медиками произошёл конфликт, в его причинах теперь разбирается полиция.

Хирург напал на замглавврача в его собственном кабинете и нанёс несколько ножевых ранений. Пострадавший был вынужден обратиться за медицинской помощью и написал на обидчика заявление. По факту происшествия собран материал для возбуждения уголовного дела.

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Авторы
Хомякова Дарья
Хомякова Дарья

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