В Дагестане хирург устроил поножовщину в кабинете заместителя главврача
В причинах конфликта медиков теперь разбирается полиция.
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В Дагестане хирург напал с ножом на заместителя главного врача, об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник.
Инцидент случился в Центральной районной больнице Буйнакского района. Между медиками произошёл конфликт, в его причинах теперь разбирается полиция.
Хирург напал на замглавврача в его собственном кабинете и нанёс несколько ножевых ранений. Пострадавший был вынужден обратиться за медицинской помощью и написал на обидчика заявление. По факту происшествия собран материал для возбуждения уголовного дела.
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