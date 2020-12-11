"Голос стрёмный". Геймеры раскритиковали русскую озвучку Cyberpunk 2077 с Ивлеевой и Элджеем

Число дизлайков под видео на несколько тысяч превысило количество лайков.

Видео © Instagram / _agentgirl_

Русскоязычная локализация самой ожидаемой игры года — Cyberpunk 2077 — разочаровала российских игроков, о чём свидетельствует количество дизлайков под соответствующим видео на её ютуб-канале.

Скриншот YouTube / Cyberpunk 2077

В озвучке приняли участие блогеры Анастасия Ивлеева и Данила Поперечный, рэпер Элджей, комик Александр Гудков, а также диджей и певица Нина Кравиц.

Под роликом набралось уже 36 тысяч "пальцев вниз", в то время как положительно его оценили только 32 тысячи пользователей. Кроме того, геймеры выразили своё недовольство в комментариях.

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Релиз "долгостроя" от польской студии CD Projekt RED, который несколько раз переносился, состоялся 10 декабря. На старте проект установил исторический рекорд, собрав более миллиона геймеров, одновременно находящихся в игре, сообщается на сайте онлайн-сервиса Steam.

Отмечается, что Cyberpunk 2077 стала лишь четвёртой игрой, которой покорилось это достижение, однако это первая однопользовательская игра, а также первый проект, достигший рекорда в день запуска. При этом точное число единовременно играющих людей по всему миру установить невозможно, так как выход игры состоялся сразу на всех платформах.