"Голос стрёмный". Геймеры раскритиковали русскую озвучку Cyberpunk 2077 с Ивлеевой и Элджеем
Число дизлайков под видео на несколько тысяч превысило количество лайков.
Видео © Instagram / _agentgirl_
Русскоязычная локализация самой ожидаемой игры года — Cyberpunk 2077 — разочаровала российских игроков, о чём свидетельствует количество дизлайков под соответствующим видео на её ютуб-канале.
Скриншот YouTube / Cyberpunk 2077
В озвучке приняли участие блогеры Анастасия Ивлеева и Данила Поперечный, рэпер Элджей, комик Александр Гудков, а также диджей и певица Нина Кравиц.
Под роликом набралось уже 36 тысяч "пальцев вниз", в то время как положительно его оценили только 32 тысячи пользователей. Кроме того, геймеры выразили своё недовольство в комментариях.
Разве киберпанк не 18+? Как аудитория этих людей сможет насладиться их голосами?
Ну, в принципе, неплохо, если смотреть без звука
У Ивлеевой и так голос стрёмный, так её ещё и в дубляж самой ожидаемой игры засунули
Можно хотя бы убрать Ивлееву и Элджея? Почему именно они?
Релиз "долгостроя" от польской студии CD Projekt RED, который несколько раз переносился, состоялся 10 декабря. На старте проект установил исторический рекорд, собрав более миллиона геймеров, одновременно находящихся в игре, сообщается на сайте онлайн-сервиса Steam.
Отмечается, что Cyberpunk 2077 стала лишь четвёртой игрой, которой покорилось это достижение, однако это первая однопользовательская игра, а также первый проект, достигший рекорда в день запуска. При этом точное число единовременно играющих людей по всему миру установить невозможно, так как выход игры состоялся сразу на всех платформах.
Ранее Лайф сообщал, что певица и жена Илона Маска Граймс опубликовала откровенные фотографии в честь выхода Cyberpunk 2077.