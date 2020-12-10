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Виноваты свалки. Российский регион заполонили смертельно опасные пауки — чёрные вдовы

Причины их появления и распространения — потепление климата и безответственное поведение людей.

10 декабря 2020, 23:39

В Ростовской области расплодились опасные пауки — каракурты. Об этом сообщают "Аргументы и факты" со ссылкой на исследование Южного научного центра Российской академии наук.

Миграции пауков из рода чёрных вдов в донские степи в числе прочего способствовало длительное потепление климата. Первые особи были зарегистрированы ещё в 2003 году, и с тех пор их численность увеличивалась.

Распространению опасных видов помогает и безответственное поведение людей. Пауки предпочитают селиться в мусорных отходах, где охотятся на насекомых, которыми питаются.

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В Британии нашли "вымершего" паука, который растворяет органы своих жертв

Он прекрасно видит в темноте и быстро бегает.

Каракурт обычно не нападает первым, но может укусить человека даже при случайной встрече. Его яд весьма болезненный, он парализует дыхательные центры в продолговатом мозгу, и, если пострадавшему не оказать своевременную медицинскую помощь, может наступить летальный исход.

Кроме того, в Ростовской области активизировались змеи, они даже начали заползать в жилые дома. Урожаю вредят мраморные клопы и желтобрюхие мыши, которые прежде не селились в регионе. А вот традиционные виды фауны, напротив, исчезают.

Ранее на Украине мужчина лишился обеих ног после укуса ядовитого паука.

Авторы
Хомякова Дарья
Хомякова Дарья

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