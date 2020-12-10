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Беременная многодетная мать подожгла квартиру после ссоры с мужем и ушла спать

Ущерб составил более 700 тысяч рублей.

10 декабря 2020, 23:53

Фото © Pixabay

В Улан-Удэ беременная многодетная мать поссорилась с мужем, подожгла квартиру и ушла спать.

Как сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Бурятии, раньше жильё принадлежало супругу и свекрови поджигательницы. Затем владельцы переписали квартиру на брата мужчины, не поставив её в известность. Из-за этого женщина очень разозлилась, и в семье постоянно возникали конфликты.

Инцидент произошёл 15 ноября. Мать троих детей, беременная четвёртым, переночевала с мужем в квартире, а утром, когда тот уехал, начала распивать алкоголь. Вечером женщина вспомнила все свои обиды и решила отомстить родне. Она бросила зажжённую свечу на диван, закрыла дверь и ушла спать на кухню.

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Мужчина признался в преступлении.

В результате комната полностью выгорела, ущерб составил 710 тысяч рублей. Сама горе-поджигательница проснулась лишь тогда, когда пожарные стали эвакуировать её из горящего жилища.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества из хулиганских побуждений путём поджога).

Ранее пьяный житель Бурятии зарезал многодетную мать за отказ отдать ключи от машины.

Авторы
Хомякова Дарья
Хомякова Дарья

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