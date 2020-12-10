Беременная многодетная мать подожгла квартиру после ссоры с мужем и ушла спать
Ущерб составил более 700 тысяч рублей.
Фото © Pixabay
В Улан-Удэ беременная многодетная мать поссорилась с мужем, подожгла квартиру и ушла спать.
Как сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Бурятии, раньше жильё принадлежало супругу и свекрови поджигательницы. Затем владельцы переписали квартиру на брата мужчины, не поставив её в известность. Из-за этого женщина очень разозлилась, и в семье постоянно возникали конфликты.
Инцидент произошёл 15 ноября. Мать троих детей, беременная четвёртым, переночевала с мужем в квартире, а утром, когда тот уехал, начала распивать алкоголь. Вечером женщина вспомнила все свои обиды и решила отомстить родне. Она бросила зажжённую свечу на диван, закрыла дверь и ушла спать на кухню.
В результате комната полностью выгорела, ущерб составил 710 тысяч рублей. Сама горе-поджигательница проснулась лишь тогда, когда пожарные стали эвакуировать её из горящего жилища.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества из хулиганских побуждений путём поджога).
Ранее пьяный житель Бурятии зарезал многодетную мать за отказ отдать ключи от машины.
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