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"Деструктивные и безосновательные". Посол РФ в США заявил, что новые санкции против России не выдерживают критики

Москва, по его словам, выступает за возвращение к нормальным межгосударственным отношениям.

11 декабря 2020, 00:26
<p>Анатолий Антонов. Фото © ТАСС / Станислав Красильников</p>

Анатолий Антонов. Фото © ТАСС / Станислав Красильников

Новый пакет санкций США в отношении России является деструктивным шагом, направленным на усугубление кризиса в отношениях двух стран. Такое мнение высказал посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Налицо очередной недружественный и деструктивный шаг администрации, направленный на углубление кризиса в двусторонних отношениях. Обвинения против российских официальных лиц в якобы нарушении прав человека безосновательны и не выдерживают критики, — приводятся слова Антонова на странице посольства в "Фейсбуке".

"Чёрная страница в истории Штатов". Кадыров предупредил, что санкции против "Ахмата" ещё аукнутся Вашингтону

"Чёрная страница в истории Штатов". Кадыров предупредил, что санкции против "Ахмата" ещё аукнутся Вашингтону

В Грозном назвали введённые ограничения позором и лицемерием.

По мнению дипломата, этими действиями американская администрация отвлекает внимание общественности от системных проблем внутри самих Штатов, в том числе и в сфере прав человека.

Антонов отметил, что Россия остаётся при своём мнении и выступает за отказ от санкционных мер и возвращение к нормальным межгосударственным отношениям, однако ответа на эти инициативы до сих пор нет.

Напомним, новый пакет санкций подразумевает ограничения в отношении футбольного клуба "Ахмат", Регионального общественного фонда имени Ахмата Кадырова, компании "Чеченские минеральные воды", а также ряда спортивных и других организаций вместе с самим главой Чеченской Республики.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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