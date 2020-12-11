"Деструктивные и безосновательные". Посол РФ в США заявил, что новые санкции против России не выдерживают критики
Москва, по его словам, выступает за возвращение к нормальным межгосударственным отношениям.
Анатолий Антонов. Фото © ТАСС / Станислав Красильников
Новый пакет санкций США в отношении России является деструктивным шагом, направленным на усугубление кризиса в отношениях двух стран. Такое мнение высказал посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.
— Налицо очередной недружественный и деструктивный шаг администрации, направленный на углубление кризиса в двусторонних отношениях. Обвинения против российских официальных лиц в якобы нарушении прав человека безосновательны и не выдерживают критики, — приводятся слова Антонова на странице посольства в "Фейсбуке".
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По мнению дипломата, этими действиями американская администрация отвлекает внимание общественности от системных проблем внутри самих Штатов, в том числе и в сфере прав человека.
Антонов отметил, что Россия остаётся при своём мнении и выступает за отказ от санкционных мер и возвращение к нормальным межгосударственным отношениям, однако ответа на эти инициативы до сих пор нет.
Напомним, новый пакет санкций подразумевает ограничения в отношении футбольного клуба "Ахмат", Регионального общественного фонда имени Ахмата Кадырова, компании "Чеченские минеральные воды", а также ряда спортивных и других организаций вместе с самим главой Чеченской Республики.
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