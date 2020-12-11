Лидеры стран Евросоюза расширили санкции против Турции

Лидеры стран и правительств Евросоюза договорились о расширении санкций против Турции из-за буровых работ в Средиземном море. Их список опубликовал в "Твиттере" представитель главы Евросовета Баренд Лейтс.

— ЕС остаётся приверженным защите интересов союза и стран-членов, а также поддержанию региональной стабильности, — говорится в документе.

Кроме того, председателю Европейского парламента Жозепу Боррелю поручено разработать другие варианты расширения ограничений в отношении Анкары, которые ему необходимо представить саммиту в марте 2021 года.

Действия Турции охарактеризованы как "односторонние и провокационные". При этом ЕС настаивает на развитии взаимовыгодных отношений со страной и напоминает, что "предложение о позитивной повестке" всё ещё в силе.

Также Евросоюз не прекращает финансовую поддержку Турции для содержания сирийских беженцев и продолжает сотрудничество в борьбе с нелегальными перевозчиками мигрантов.

Свои действия в отношении Анкары ЕС планирует координировать с властями США.

Напомним, в декабре прошлого года турецкий президент Реджеп Эрдоган заявил, что его страна не намерена прекращать разведку и бурение на шельфе и в исключительной экономической зоне Кипра. После этого отношения Турции и Греции обострились вплоть до того, что страны были готовы к военному конфликту. В ноябре ЕС продлил введённые ранее санкции на год.