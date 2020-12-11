На Урале известного учителя рисования обвинили в педофилии. Его ученики не верят и требуют справедливости

В городе Берёзовском Свердловской области известного учителя рисования Михаила Наумова задержали по обвинению в педофилии. Одна из учениц заявила, что художник её изнасиловал, сообщает портал "Е1".

Заявление в правоохранительные органы написала мать девочки. СК возбудил уголовное дело по части 3 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера), следствие намерено ходатайствовать об аресте 49-летнего мужчины.

Михаил Наумов весьма известный в Берёзовском человек. Он более 26 лет преподавал рисование в местной школе искусств, участвовал в конкурсах и выставках, а в последнее время учил творчеству детей и взрослых в арт-студии "Моне". Учебное заведение уже убрало его занятия из расписания и не комментирует ситуацию.

Городская общественность возмутилась обвинениями в адрес педагога, люди считают, что учителя оклеветали, и требуют правдивых доказательств вины мужчины. Бывшие ученики и родители заявляют, что знают Михаила Васильевича как исключительно честного, доброго и талантливого человека, и уверяют, что он не мог надругаться над ребёнком.

Экс-ученица художника, а ныне мастер макияжа международного класса Василина записала видеообращение в "Инстаграме" в поддержку преподавателя и призвала неравнодушных опубликовать посты с хештегами #художникмыстобой и #ямынаумов, чтобы добиться справедливого расследования.

Видео © Instagram / vasilina_make_up

— Он очень добр, поддерживает своих учеников. Постоянно с ними шутит. Дети с первого раза поступают в училища. <...> Это клевета. Я просто уверена в этом. Может быть, девушка обиделась на что-то и решила так сделать, — сказала дочь Наумова в интервью телеканалу "360".

Ранее директора школы в Карачаево-Черкесии обвинили в избиении ученика. Мужчина утверждает, что лишь "нежно потрепал его по щеке".