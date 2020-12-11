Эксперт назвал приложения, которые замедляют ваш смартфон
Для решения этой проблемы нужно лишь немного покопаться в настройках.
Современные смартфоны имеют хорошую производительность, ощутимо замедлить их работу довольно сложно, однако существуют такие приложения, которые способны нагрузить устройство. О них рассказал эксперт платформы НАФИ "Цифровой гражданин" Владимир Гриценко.
— Замедление смартфонов на iOS и Android из-за приложений происходит по-разному. Например, на Android замедлять работу системы могут приложения, предустановленные производителем в свои оболочки, а также различные антивирусы, клинеры, — цитирует Гриценко агентство "Прайм".
Кроме того, на автономность работы гаджета могут влиять встроенные веб-браузеры, лучше всего пользоваться сторонними, отметил эксперт.
Эксперт назвал настройки-невидимки, "убивающие" зарядку смартфонаОн посоветовал обратить внимание на автообновление приложений и функции, которые не используются постоянно.
Клиенты социальных сетей зачастую замедляют работу старых устройств, в качестве альтернативы подойдут облегчённые версии этих приложений, которые можно найти в официальных магазинах.
Но чаще всего работу смартфона тормозят системные процессы. К примеру, синхронизация фотографий, бэкап системы, автоматическое обновление приложений и другие. Узнать о них можно в разделе "Аккумулятор" или "Батарея", а чтобы ускорить устройство, нужно отключить работу программ в фоновом режиме.
Ранее эксперт Павел Мясоедов объяснил, как смартфон Apple следит за владельцем.
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