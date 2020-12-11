Эксперт назвал приложения, которые замедляют ваш смартфон

Современные смартфоны имеют хорошую производительность, ощутимо замедлить их работу довольно сложно, однако существуют такие приложения, которые способны нагрузить устройство. О них рассказал эксперт платформы НАФИ "Цифровой гражданин" Владимир Гриценко.

— Замедление смартфонов на iOS и Android из-за приложений происходит по-разному. Например, на Android замедлять работу системы могут приложения, предустановленные производителем в свои оболочки, а также различные антивирусы, клинеры, — цитирует Гриценко агентство "Прайм".

Кроме того, на автономность работы гаджета могут влиять встроенные веб-браузеры, лучше всего пользоваться сторонними, отметил эксперт.

Клиенты социальных сетей зачастую замедляют работу старых устройств, в качестве альтернативы подойдут облегчённые версии этих приложений, которые можно найти в официальных магазинах.

Но чаще всего работу смартфона тормозят системные процессы. К примеру, синхронизация фотографий, бэкап системы, автоматическое обновление приложений и другие. Узнать о них можно в разделе "Аккумулятор" или "Батарея", а чтобы ускорить устройство, нужно отключить работу программ в фоновом режиме.

Ранее эксперт Павел Мясоедов объяснил, как смартфон Apple следит за владельцем.