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Инфекционисты объяснили, почему не нужно носить защитную маску на улице в мороз

Согреться с помощью неё точно не получится.

11 декабря 2020, 04:50
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Софья Сандурская</p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Софья Сандурская

Носить маску на улице нужно только в случае, если вокруг большое скопление людей, в остальное время можно обойтись без неё, так как защитное средство может быстро намокнуть и охладиться. Об этом рассказала врач-инфекционист научно-клинического отдела Московского городского Центра профилактики и борьбы со СПИДом Департамента здравоохранения столицы Елена Белова.

Маска не согревающий в мороз элемент. Поэтому, если идёшь по безлюдной улице, сними маску. Важно понимать, что, когда мы дышим и разговариваем, с той стороны маски, которая прилегает к лицу, образуется влага, — приводит её слова РИА "Новости".

Белова напомнила, что, когда маска намокла, её необходимо снять и выбросить. Специалист отметила, что все капли во время чихания, кашля и при дыхании на морозе охлаждают защитное средство, а затем и самого носителя.

Дырки, пятна и изношенность. Эксперты назвали причины для смены многоразовой маски

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По их словам, у таких защитных средств есть лимит в 30 стирок.

С этим мнением согласен и врач-инфекционист, профессор Николай Малышев, который добавил, что после того, как маска намокла, она теряет практически все защитные свойства. Согреться с её помощью тоже не получится, для этого специалист посоветовал использовать шарф.

Ранее в Роспотребнадзоре объяснили, почему маски с клапаном не нужны обычным людям.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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