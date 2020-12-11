Инфекционисты объяснили, почему не нужно носить защитную маску на улице в мороз

Носить маску на улице нужно только в случае, если вокруг большое скопление людей, в остальное время можно обойтись без неё, так как защитное средство может быстро намокнуть и охладиться. Об этом рассказала врач-инфекционист научно-клинического отдела Московского городского Центра профилактики и борьбы со СПИДом Департамента здравоохранения столицы Елена Белова.

— Маска не согревающий в мороз элемент. Поэтому, если идёшь по безлюдной улице, сними маску. Важно понимать, что, когда мы дышим и разговариваем, с той стороны маски, которая прилегает к лицу, образуется влага, — приводит её слова РИА "Новости".

Белова напомнила, что, когда маска намокла, её необходимо снять и выбросить. Специалист отметила, что все капли во время чихания, кашля и при дыхании на морозе охлаждают защитное средство, а затем и самого носителя.

С этим мнением согласен и врач-инфекционист, профессор Николай Малышев, который добавил, что после того, как маска намокла, она теряет практически все защитные свойства. Согреться с её помощью тоже не получится, для этого специалист посоветовал использовать шарф.

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