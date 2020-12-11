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В Минобороны заявили об информационной кампании против российской вакцины от ковида за границей

Представитель ведомства отметил, что успешный практический опыт показывает эффективность и безопасность препарата.

11 декабря 2020, 06:48

Фото © ТАСС / imago images / Xinhua

Против российской вакцины от коронавируса "Спутник V" ведётся информационная кампания, которая получает финансовую поддержку из-за рубежа. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков в беседе с журналистами.

Он подчеркнул, что ведомству "детально известно", какие средства и ресурсы брошены со стороны иностранных государств на дискредитацию в мире и в России отечественного препарата.

В социальных сетях и финансируемых на зарубежные гранты русскоязычных интернет-ресурсах готовится серия псевдоаналитических "расследований" и лжесвидетельств "очевидцев" о якобы опасности российской вакцины или поголовных "отказах" от вакцинирования, в том числе и в Вооружённых силах РФ, — сообщил Конашенков.

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Правительство страны решило свернуть программу по испытанию этого препарата.

Он отметил, что российская вакцина отличается высокой эффективностью и безопасностью, которые уже показала на практике, а информационные вбросы против неё не смогут усилить качества зарубежных аналогов. Представитель Минобороны также рассказал, что среди военнослужащих нет отказов от вакцинации, а до конца текущего года прививку от CoViD-19 должны получить около 100 тысяч человек из ВС РФ.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала, сколько вакцин от коронавируса поступит в гражданский оборот.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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