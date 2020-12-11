Девушка выдавила прыщ на носу, из-за чего её лицо уже больше года похоже на воздушный шар
У 17-летней Мэри Энн Регачо после родов на носу появился странный прыщик, который долго не исчезал. Не справившись с искушением, девушка всё-таки выдавила его. Это оказалось самым неудачным решением в её жизни.
Как рассказывает Мэри Энн, прыщ появился, когда ей было ещё 16 лет, из-за гормонального сбоя после родов. Сначала девушка не обратила на него внимания. Но через несколько недель она забеспокоилась. Регачо попыталась выдавить его, как обычный прыщ, но ничего не вышло. Зато место, которое она сдавила, через несколько дней начало сильно болеть.
Затем, вспоминает девушка, боль начала распространяться по всему лицу. Мало того, припухлость носа приняла серьёзные масштабы. Мэри Энн сравнила этот процесс с "надуванием воздушного шарика". Отёк стал таким большим, что даже повлиял на зрение жительницы Филиппин — какое-то время она даже не могла открыть глаза. Никакие народные средства не помогали.
Я думала, это обычный прыщик. Но стало так больно, что я едва могла уснуть. Я перепробовала всё, чтобы избавиться от отёка, но ничего не помогало. Мне кажется, теперь моё лицо уже никогда не будет прежним
К сожалению, прошло больше года, но девушка даже не может обратиться к врачу. Её муж Альберт Сейлз подрабатывает на ферме соседа, поэтому их денег едва хватает на то, чтобы содержать семью, пишет Daily Star. Поэтому парень устроил сбор средств, чтобы оплатить медицинские счета.
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