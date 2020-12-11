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В Кремле назвали дату заседания Госсовета

Пока не известно, успеет ли президент к этому сроку подписать указ о новом составе этого совещательного органа.

11 декабря 2020, 09:22
<p>Фото © Kremlin.ru </p>

Фото © Kremlin.ru

Совместное заседание Госсовета и Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и нацпроектам состоится в среду, 23 декабря. Эту информацию подтвердил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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Появление такого органа, считает Александр Малахов, было закономерным.

Действительно, такое мероприятие готовится на 23 декабря, — сказал он.

При этом у Пескова нет информации, успеет ли президент к данному сроку подписать указ о новом составе Госсовета.

Подпишет президент или нет, я вам не могу сказать, — ответил на соответствующий вопрос представитель Кремля.

Напомним, что президент Владимир Путин подписал закон о Государственном совете 8 декабря. Документ определяет его место в системе органов публичной власти, статус, порядок формирования и деятельности.

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При создании органа была цель включить губернаторский корпус "в федеральную повестку дня".

Госсовет возглавит президент. Для решения текущих вопросов будет сформирован президиум, его состав определит глава государства. Кроме того, в его рамках будут созданы комиссии, могут создаваться рабочие группы и иные рабочие органы. На заседания будут приглашать чиновников и представителей организаций.

Авторы
Берковиц Алексей
Берковиц Алексей

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