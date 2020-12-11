В Кремле назвали дату заседания Госсовета

Совместное заседание Госсовета и Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и нацпроектам состоится в среду, 23 декабря. Эту информацию подтвердил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— Действительно, такое мероприятие готовится на 23 декабря, — сказал он.

При этом у Пескова нет информации, успеет ли президент к данному сроку подписать указ о новом составе Госсовета.

— Подпишет президент или нет, я вам не могу сказать, — ответил на соответствующий вопрос представитель Кремля.

Напомним, что президент Владимир Путин подписал закон о Государственном совете 8 декабря. Документ определяет его место в системе органов публичной власти, статус, порядок формирования и деятельности.

Госсовет возглавит президент. Для решения текущих вопросов будет сформирован президиум, его состав определит глава государства. Кроме того, в его рамках будут созданы комиссии, могут создаваться рабочие группы и иные рабочие органы. На заседания будут приглашать чиновников и представителей организаций.