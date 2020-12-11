В Кремле назвали дату заседания Госсовета
Пока не известно, успеет ли президент к этому сроку подписать указ о новом составе этого совещательного органа.
Фото © Kremlin.ru
Совместное заседание Госсовета и Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и нацпроектам состоится в среду, 23 декабря. Эту информацию подтвердил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Политолог — о создании Госсовета: Это то, чего нам не хватало последнее десятилетиеПоявление такого органа, считает Александр Малахов, было закономерным.
— Действительно, такое мероприятие готовится на 23 декабря, — сказал он.
При этом у Пескова нет информации, успеет ли президент к данному сроку подписать указ о новом составе Госсовета.
— Подпишет президент или нет, я вам не могу сказать, — ответил на соответствующий вопрос представитель Кремля.
Напомним, что президент Владимир Путин подписал закон о Государственном совете 8 декабря. Документ определяет его место в системе органов публичной власти, статус, порядок формирования и деятельности.
Путин объяснил важность закрепления статуса Госсовета в конституцииПри создании органа была цель включить губернаторский корпус "в федеральную повестку дня".
Госсовет возглавит президент. Для решения текущих вопросов будет сформирован президиум, его состав определит глава государства. Кроме того, в его рамках будут созданы комиссии, могут создаваться рабочие группы и иные рабочие органы. На заседания будут приглашать чиновников и представителей организаций.
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