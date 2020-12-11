Учителя из Москвы заподозрили в надругательстве над маленькой девочкой

В Москве задержали педагога дополнительного образования одной из школ. Его подозревают в надругательстве над малолетней, сообщает пресс-служба столичного ГСУ СК РФ.

Отмечается, что малышка рассказала о произошедшем родителям, которые и обратились в правоохранительные органы. Как сообщил Лайфу источник, девочка 2014 года рождения терпела насильственные действия сексуального характера от 44-летнего мужчины с начала учебного года — 1 сентября.

Правоохранители возбудили уголовное дело по факту произошедшего. В ближайшее время следователи будут просить суд об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого в виде заключения под стражу, расследование продолжается.

Ранее Лайф рассказывал, что в Нижневартовске разыскивают педофила, напавшего на школьницу в подъезде.