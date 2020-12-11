Ветеран войны из Ессентуков — о разговоре с Путиным: Хотела, чтобы побольше сказал

Ветеран Великой Отечественной войны 97-летняя Наталья Донскова, которой позвонил президент России Владимир Путин, рассказала, что хотела бы подольше поговорить с ним. Этим она поделилась с РИА "Новости".

— Мне же 97 лет, я старая-престарая. Он не так много сказал, я бы хотела, чтобы он побольше сказал, — отметила ветеран.

Она также сообщила, что во время разговора очень сильно волновалась и боялась что-нибудь напутать в силу возраста. А после беседы с российским лидером бабушке пришлось давать много интервью журналистам, из-за чего она чувствует себя уставшей.

Напомним, во время встречи с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) президенту рассказали о 97-летней пенсионерке со Ставрополья, которая загадала на Новый год желание о беседе с президентом. Но когда Владимир Путин попросил у правозащитников её номер телефона — выяснилось, что женщина забыла его оставить. Тогда президент попросил ФСБ и МВД найти номер Натальи Ивановны. А позже позвонил ей, пожелал здоровья и отметил её вклад в Победу.