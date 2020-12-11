Дым и рухнувшая крыша. Лайф снял с дрона последствия пожара в лаборатории ФМБА

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Лайф публикует кадры с дрона с последствиями пожара в лаборатории Научного центра биомедицинских технологий Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) в Красногорске. На записи видно, что большую часть возгорания удалось потушить, но внутри здания всё ещё работают пожарные.

В двухэтажном строении 1938 года постройки обрушилась крыша, сейчас из него идёт дым.

Напомним, пожар произошёл вечером 10 декабря. Его площадь составила около 500 квадратных метров. По некоторым данным, в лаборатории хранились хозяйственный инвентарь и клетки с подопытными крысами. По предварительной версии, причиной пожара могло стать короткое замыкание. Эксперты проверяют также версию о нарушении техники пожарной безопасности.