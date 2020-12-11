В Сети продают кусочек самолёта, на котором разбился Юрий Гагарин

Житель Волжского разместил на "Авито" за 450 000 рублей небольшой кусочек металла, якобы отломанного от самолёта МиГ-15УТИ, на котором погиб первый космонавт Юрий Гагарин. Об этом сообщил портал "Волгоград онлайн".

Владелец не дал никаких комментариев журналистам. Но потенциальным покупателям он рассказал историю о том, что часть обломка самолёта оказалась в распоряжении его семьи в 70-х годах с письмом от некоего В.Г. Щелкаева. И это, со слов владельца, является единственным доказательством подлинности детали.

В мемориальном музее Юрия Гагарина проконсультировались с племянницей космонавта Татьяной Филатовой и выразили сомнение в том, что даже самый маленький кусочек самолёта мог оказаться в частных руках, поскольку после трагедии "собирали все остатки в специальные бочки для того, чтобы провести расследование". Они до сих пор размещены в архивах НИИ МО РФ в подмосковных Люберцах.

Ранее космонавт рассказал о необычном совете Гагарина после первого полёта.