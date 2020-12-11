В России предложили ввести налоговый вычет для бизнесменов за инвестиции в науку

Налоговый вычет для бизнеса за инвестиции в развитие отечественной науки предложил ввести ректор РТУ МИРЭА Станислав Кудж. Обращение он направил министру финансов России Антону Силуанову, документ есть в распоряжении RT.

— В связи с острой необходимостью вовлекать отечественный бизнес в развитие отечественной науки просим вас предусмотреть Налоговым кодексом возможность получения налогового вычета за инвестирование в научный сектор для бизнеса в размере суммы внесённых пожертвований, — отмечается в сообщении.

По мнению ректора университета, такое решение станет шагом на пути создания "экосистемы научной благотворительности". Однако подчёркивается, что инвестиции должны выделяться на проекты, которые соответствуют профилю деятельности компании, делающей пожертвования.

Кудж также отметил, что российские вузы сегодня располагают достаточной технической и технологической базой и открыты к сотрудничеству с коммерческими компаниями в вопросах научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Кроме того, благодаря взаимодействию с бизнесом университеты будут лучше понимать его нужды, а также расширятся контакты с обеих сторон.

Ранее Лайф рассказывал, что правительство решило упростить для россиян получение налогового вычета при ипотеке.