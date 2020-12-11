В России предложили ввести налоговый вычет для бизнесменов за инвестиции в науку
Отмечается, что средства должны выделяться на проекты, которые соответствуют профилю жертвователя.
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Налоговый вычет для бизнеса за инвестиции в развитие отечественной науки предложил ввести ректор РТУ МИРЭА Станислав Кудж. Обращение он направил министру финансов России Антону Силуанову, документ есть в распоряжении RT.
— В связи с острой необходимостью вовлекать отечественный бизнес в развитие отечественной науки просим вас предусмотреть Налоговым кодексом возможность получения налогового вычета за инвестирование в научный сектор для бизнеса в размере суммы внесённых пожертвований, — отмечается в сообщении.
По мнению ректора университета, такое решение станет шагом на пути создания "экосистемы научной благотворительности". Однако подчёркивается, что инвестиции должны выделяться на проекты, которые соответствуют профилю деятельности компании, делающей пожертвования.
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Кудж также отметил, что российские вузы сегодня располагают достаточной технической и технологической базой и открыты к сотрудничеству с коммерческими компаниями в вопросах научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Кроме того, благодаря взаимодействию с бизнесом университеты будут лучше понимать его нужды, а также расширятся контакты с обеих сторон.
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