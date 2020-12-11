Бросил авто и ушёл. Убийца из Армавира попал на камеры после расправы над возлюбленной
Злоумышленника разыскивают.
Видео © LIFE
Подозреваемый в двойном убийстве Акшин Г. после жестокой расправы над возлюбленной и её братом скрылся с места преступления. Злоумышленник уехал к морю, где бросил автомобиль и ушёл в неизвестном направлении, но попал на камеры видеонаблюдения. Его разыскивают правоохранители.
На кадрах, оказавшихся в распоряжении Лайфа, видно, что машина подъезжает и останавливается. Водитель какое-то время продолжает сидеть в авто, а позже выходит и идёт вперёд, пропадая из зоны видимости камер.
СК показал видео с места жестокой расправы в АрмавиреПо данным следователей, погибшая девушка жила вместе с убийцей в одной квартире. Накануне у них произошёл конфликт.
Напомним, Акшин Г. на почве ревности убил возлюбленную, а затем её брата. О случившемся он рассказал в соцсетях. Лайф узнал, что злоумышленник пытал мальчика, чтобы узнать имена любовников девушки.
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