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Бросил авто и ушёл. Убийца из Армавира попал на камеры после расправы над возлюбленной

Злоумышленника разыскивают.

11 декабря 2020, 07:22
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Видео © LIFE

Подозреваемый в двойном убийстве Акшин Г. после жестокой расправы над возлюбленной и её братом скрылся с места преступления. Злоумышленник уехал к морю, где бросил автомобиль и ушёл в неизвестном направлении, но попал на камеры видеонаблюдения. Его разыскивают правоохранители.

На кадрах, оказавшихся в распоряжении Лайфа, видно, что машина подъезжает и останавливается. Водитель какое-то время продолжает сидеть в авто, а позже выходит и идёт вперёд, пропадая из зоны видимости камер.

СК показал видео с места жестокой расправы в Армавире

СК показал видео с места жестокой расправы в Армавире

По данным следователей, погибшая девушка жила вместе с убийцей в одной квартире. Накануне у них произошёл конфликт.

Напомним, Акшин Г. на почве ревности убил возлюбленную, а затем её брата. О случившемся он рассказал в соцсетях. Лайф узнал, что злоумышленник пытал мальчика, чтобы узнать имена любовников девушки.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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