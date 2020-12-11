Пытками пытался выбить имена любовников. Лайф узнал подробности жуткой расправы над девушкой в Армавире

Житель Армавира, которого подозревают в жестокой расправе над возлюбленной и её маленьким братом, перед убийством пытал мальчика, чтобы узнать имена любовников девушки. Об этом Лайфу сообщил источник.

Также сообщается, что автомобиль, на котором скрылся злоумышленник, обнаружен на берегу Чёрного моря.

По официальным данным СК, убийство произошло в результате конфликта 10 декабря. Злоумышленник несколько раз ударил девушку по голове, от этого она скончалась. После этого мужчина переместил тело в ванну. Возбуждено уголовное дело по факту убийства с особой жестокостью.

Напомним, Акшин Г. на почве ревности убил возлюбленную, а затем её брата. О случившемся он рассказал в соцсетях.