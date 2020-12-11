Журналист установил около двухсот программ на свой смартфон и обнаружил незаконную слежку ЦРУ

Американские спецслужбы могут получить личные данные любого пользователя смартфона благодаря слежке за ним через обычные приложения. Об этом говорится в расследовании NRK.

Норвежский журналист Мартин Гундерсен приобрёл для эксперимента новый смартфон, на который установил почти двести разных приложений, чтобы выяснить, шпионят ли они за ним.

Он обратился в компанию, собирающую данные о людях, с запросом предоставить информацию о том, какие данные о нём хранятся и собираются, что стало возможным после принятия в 2018 году "Общего регламента защиты персональных данных" (GDPR). Спустя месяц он получил отчёт обо всех передвижениях, которые совершал, а их оказалось 75,4 тысячи с 15 февраля по сентябрь. Выяснилось, что данные передавали различные приложения, начиная с шуточного о погоде, заканчивая агрегаторами персональных данных.

В ходе расследования журналист выяснил, что многие независимые разработчики продают персональные данные пользователей для заработка, ведь для них такой способ является чуть ли не единственным, не считая рекламы.

— Мы склонны забывать о большинстве мест, где мы были, и о том, что мы там делали. Забавно, что кто-то другой хранит эти данные. Мои движения. Странно видеть данные о своих прогулках, даже если они не разглашают возможные романтические или тайные встречи и походы к врачу, — пишет Гундерсен.

Он добавил, что у каждого человека в жизни случаются моменты, которыми он не планирует ни с кем делиться, однако эти данные уже у кого-то есть.