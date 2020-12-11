Житель Армавира жестоко расправился с возлюбленной и её братом и рассказал об этом в соцсетях

В Краснодарском крае мужчина жестоко убил свою возлюбленную, а затем расправился с её несовершеннолетним братом. Предварительно, преступление произошло на почве ревности, сообщил Лайфу источник.

Отмечается, что тела со следами побоев были найдены по двум разным адресам. Девятилетнего мальчика обнаружили в одном из домов в станице Новоалексеевской, а убитую девушку — в Армавире. В совершении преступления подозревают сожителя погибшей — Акшина Г., его разыскивают.

По некоторым данным, после расправы мужчина написал пост в одной из социальных сетей, в котором объяснил мотивы своего поступка и опубликовал фотографии с мест убийств.

Ранее Лайф рассказывал, что житель Кубани застрелил бывшую у порога её дома, а после свёл счёты с жизнью.