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Житель Армавира жестоко расправился с возлюбленной и её братом и рассказал об этом в соцсетях

Мужчину разыскивают правоохранители.

11 декабря 2020, 05:51
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Коллаж © LIFE. Фото © Стоп-кадр видео / Соцсети

В Краснодарском крае мужчина жестоко убил свою возлюбленную, а затем расправился с её несовершеннолетним братом. Предварительно, преступление произошло на почве ревности, сообщил Лайфу источник.

Отмечается, что тела со следами побоев были найдены по двум разным адресам. Девятилетнего мальчика обнаружили в одном из домов в станице Новоалексеевской, а убитую девушку — в Армавире. В совершении преступления подозревают сожителя погибшей — Акшина Г., его разыскивают.

По некоторым данным, после расправы мужчина написал пост в одной из социальных сетей, в котором объяснил мотивы своего поступка и опубликовал фотографии с мест убийств.

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Пострадавшая успела отправить коллеге СМС-сообщение с адресом и просьбой о помощи, а та уже вызвала полицию.

Ранее Лайф рассказывал, что житель Кубани застрелил бывшую у порога её дома, а после свёл счёты с жизнью.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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