Житель Армавира жестоко расправился с возлюбленной и её братом и рассказал об этом в соцсетях
Мужчину разыскивают правоохранители.
Коллаж © LIFE. Фото © Стоп-кадр видео / Соцсети
В Краснодарском крае мужчина жестоко убил свою возлюбленную, а затем расправился с её несовершеннолетним братом. Предварительно, преступление произошло на почве ревности, сообщил Лайфу источник.
Отмечается, что тела со следами побоев были найдены по двум разным адресам. Девятилетнего мальчика обнаружили в одном из домов в станице Новоалексеевской, а убитую девушку — в Армавире. В совершении преступления подозревают сожителя погибшей — Акшина Г., его разыскивают.
По некоторым данным, после расправы мужчина написал пост в одной из социальных сетей, в котором объяснил мотивы своего поступка и опубликовал фотографии с мест убийств.
Житель Петербурга зверски избил бывшую девушку и её мать. Женщина в комеПострадавшая успела отправить коллеге СМС-сообщение с адресом и просьбой о помощи, а та уже вызвала полицию.
Ранее Лайф рассказывал, что житель Кубани застрелил бывшую у порога её дома, а после свёл счёты с жизнью.
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