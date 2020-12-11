В России почти в полтора раза выросли продажи шахмат после выхода сериала "Ход королевы"
Кроме того, граждане РФ стали чаще интересоваться обучающей литературой.
Россияне стали активнее покупать шахматы после выхода сериала "Ход королевы", спрос в ноябре увеличился на 48%. Такие данные приводятся в исследовании оператора фискальных данных OFD.ru, сообщает ТАСС.
Отмечается, что в онлайне рост продаж составил 12%, а вот в офлайне сразу 166% (более чем в два с половиной раза). Аналитики связывают это с выходом в конце октября на стриминговом сервисе Netflix сериала "Ход королевы".
"Спрос превысил предложение". Россияне в пандемию стали активно скупать оружиеБум продаж связан с тревогой граждан по поводу будущего.
Лидерами по продажам стали Москва, где был продан один из самых дорогих наборов — стоимостью 1,4 миллиона рублей, и Санкт-Петербург. Среди других городов популярность шахмат выросла в Нижнем Новгороде и Краснодаре (+90%), а также в Махачкале (в восемь раз).
Также россияне стали активнее интересоваться обучающей литературой и на 9% чаще покупать соответствующие книги.
Ранее Лайф сообщал, что сериал "Ход королевы" вошёл в топ 2020 года по версии пользователей крупнейшего сайта о кино.
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