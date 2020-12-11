Стали известны лучшие видеоигры года по итогам церемонии The Game Awards 2020
Победитель оказался ожидаемым.
По итогам церемонии награждения The Game Awards 2020 определились лучшие видеоигры уходящего года. Трансляция проходила на сайте премии.
Главную награду ожидаемо забрала вторая часть приключенческого боевика The Last of Us: Part 2. Кроме того, проект студии Naughty Dog победил в номинациях "Лучший геймдизайн", "Лучший сюжет", "Лучший аудиодизайн" и "Лучшая актёрская игра".
Приз зрительских симпатий достался приключенческой игре с открытым миром Ghost of Tsushima.
Прекрасная графика и захватывающий сюжет. Названа лучшая мобильная игра годаЕё разработчиком является китайская компания miHoYo.
Награда за лучший саундтрек досталась Final Fantasy VII Remake, победителем в номинации "Лучший экшен" стала Hades, а лучший мультиплеер оказался в Among Us.
Также премии получили Animal Crossing: New Horizons ("Лучшая семейная игра"), Fall Guys ("Игра с лучшей поддержкой сообщества"), Mortal Kombat 11 Ultimate ("Файтинг года"), Microsoft Flight Simulator ("Лучшая стратегия"), Phasmophobia ("Лучший дебютный проект").
Неожиданный победитель оказался в номинации "Лучшая гонка или спортивный симулятор". Новые части FIFA 21, NBA 2K21 и F1 2020 обошла Tony Hawk's Pro Skater 1+2.
Ранее Лайф сообщал, что в первый день релиза Cyberpunk 2077 установила исторический рекорд, собрав более миллиона геймеров, одновременно находящихся в игре.
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